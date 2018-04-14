Ankara İstihbarat Şube eski Müdürü 'belgede sahtecilik'ten tutuklandı

Gözaltındaki Ankara İstihbarat Şube eski Müdürü Cihangir Ulusoy, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'FETÖ’ye yardım etme' suçundan tutuklandı.

'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir şirket için “FETÖ ilişkisine rastlanılmadığı” yönünde rapor hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ankara İstihbarat Şube eski Müdürü Cihangir Ulusoy, “resmi belgede sahtecilik” ve “FETÖ’ye yardım etme” suçundan tutuklandı. Ulusoy ifadesinde 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddia edilen şirketin sahibini, amirlerin yönlendirilmesiyle görüştüğünü anlattı. Ulusoy, 10 Ekim Ankara Katliamında ihmali olduğu nedeniyle açığa alınmış, ancak 15 Temmuz'dan sonra göreve dönmüştü.

'FETÖ’nün Hacettepe Teknokent yapılanmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün’ün sürdürdüğü soruşturma kapsamında eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy’un da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ulusoy’un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli önceki gün Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye sevk edildi. Sorgu işleminin ardından Ulusoy, 'FETÖ' ile bağlantısı bulunduğu iddialarına rağmen NATEK yazılım firması sahibi ve şüpheli T.E şirketinin 'FETÖ' ile bağlantısı bulunmadığı gerekçesiyle rapor hazırladığı, firma sahibini korumaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamaya sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de Ulusoy’u “resmi belgede sahtecilik” ve “FETÖ’ye yardım etme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

GAR PATLAMASI NEDENİYLE AÇIĞA ALINDIM

Ulusoy, savcılık ifadesinde 10 Ekim Ankara Katliamı'ndan sonra açığa alındığını belirterek, “15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 17 gün sonra tekrar Ankara İstihbarat Şube Müdürü olarak görevlendirildim. 2017 yılı içerisinde de Adana Polis Okuluna öğretmen Emniyet Müdürü olarak atandım” dedi.

SAVCILARIN VASITASIYLA GELDİ

NATEK yazılım firması sahibi şüpheli T.E ile ne zaman ve ne şekilde tanıştığı yönündeki soruya Ulusoy, “Terör Daire Başkanı Turgut aslan ve İstihbarat Daire Başkanlığında ismini hatırlamadığım bilişimle uğraşan personel vasıtasıyla tanıştığını” belirterek şunları söyledi:

EMNİYET KUMPAS KURACAK İDDİASI

O dönemde 17-25 Aralık sonrasında söz konusu şahısın, İstihbarat Daire Başkanlığına ücretsiz eğitim verdiği söyleniyordu. Terör Daire Başkanı Turgut Aslan’ın oğlu da bu firmada çalışmaktadır. Bu şahsın, geliş amacı kendisine Ankara Emniyet Müdürlüğünde 'FETÖ/PDY' terör örgütü irtibatlı bir algı olduğunu ticari rakipleri tarafından böyle bir algı oluşturulduğunu, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından kendi şirketine operasyon düzenlenerek mallarına el kondurulacağı kaygısıyla gelip benimle konuştu. Ben kendisine böyle bir şeyin mümkün olamayacağını Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli olarak böyle bir kumpas kuramayacağımızı belirttim. Şahıs daha sonra da yanıma aynı gerekçe ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcıları, bazı meslektaşlarım vasıtasıyla geldi. Aynı kaygılarını dile getirdi. Ben de kendisine böyle bir şeyin olmayacağını anlattım.

ENGİN DİNÇ ARACIĞIYLA GELDİ

2016 yılı içerisinde tekrar göreve geldiğimde bu kez kendi Daire Başkanım Engin Dinç aracılığıyla bana geldi. Başkan bey, bana bu şahıs ve şirketi ile ilgili ‘böyle bir şirket var, Ankara Emniyeti kumpas kurarak 'FETÖ' damgası vurularak elindeki mallara el konulacak’ iddiasını bana iletti. Ben de tekrar şahısla görüştüm. Bu şahısla alakalı benim için amir pozisyonunda olacak gerek meslekten gerekse adliyeden kişilerin referans olması nedeniyle bu kişiyle görüştüm. Telefonla da görüşmüş olabilirim.”

'FETÖ' BAĞLANTISI YOK RAPORU

NATEK isimli şirketi ve yetkilileri hakkında “Adı geçen şahıslara ve şirkete yönelik 'FETÖ' ilişkisine rastlanılmamış olup İhbarcı M.E.Ş olarak geçen şahsın açık kimlik bilgileri tespit edilmemiştir” şeklinde neden evrak düzenlediği sorusunu da Ulusoy, “Bu iddialar kesinlikle asılsızdır. Ben Ankara Emniyette görevli bulunmadığım zaman 16 Şubat 2016 tarihinde söz konusu şirket ve yöneticileri hakkında 'FETÖ/PDY' ilişkileri ile ilgili bir ihbar gelmiş. Söz konusu ihbar Ankara Organize Şubesi ve İstihbarat Şubesine yönlendirilmiş. 31 Mart 2016 tarihinde Organize Şube bu ihbar ile ilgili şahıs ve şirketlerin 'FETÖ/PDY' irtibatları dahil, haklarında 'FETÖ/PDY' kapsamında herhangi bir şikayetin ve yürütülen bir soruşturmanın olup olmadığı dahil olmak üzere bilgiler talep edilmiştir.

BİR BAKTIRIR MISIN

T.E’nin kendisi ile iletişime geçerek “Abi Teknokent dosyasında benim ismim geçiyormuş bir baktırır mısın” şeklide bir talebi olup olmadığı sorusuna da Ulusoy, “Böyle bir şey olup olmadığını hatırlamıyorum. Böyle bir arama olmuş olsa bile buna cevap vermem mümkün değil” yanıtını verdi. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 14:34

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