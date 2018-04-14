Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile hazırlanan 23. İzmir Kitap Fuarı bugün başladı.

23. İzmir Kitap Fuarı, bugün Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark) açıldı.

14-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak etkinlikler ve imza günlerinde yazarlar ve okurlar bir araya gelecek. Bu yıl 478 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek 23.İzmir Kitap Fuarı, yaklaşık 120 kültür etkinliğine ev sahibi yapacak. Aralarında Gülten Dayıoğlu, Doğan Hızlan, Canan Karatay, Ahmet Ümit, İlber Ortaylı, Müjde Ar, Deniz Kavukçuoğlu, Canan Tan, Altan Öymen, Sinan Canan, İhsan Eliaçık, Mine Söğüt, Behiç Ak, Mavisel Yener, İsmail Saymaz gibi bir çok yazar, şair ve oyuncu okurlarla buluşacak.

Açılış töreninde Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu konuşmasına İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne (İGC) 14 yıl başkan olarak hizmet veren gazeteci ve yazar İsmail Sivri’yi anarak başladı. Kavukçuoğlu, “Gazeteciler Cemiyeti bugün de aynı tutarlılık ve kararlılığını gösteriyor. 22 yılı geride bıraktık. Bu yıl fuara 478 yayınevi katılıyor. Bir çok yazarımız okurlarımızla buluşacak. Kitap fuarı İzmir’in kültürüne adapte olmuş bir kurum olarak görebiliriz. Geçen yılı 44 bin 341 ziyaretçi sayısı rekordu, bu yıl o rekoru da kıracağını düşünüyorum” dedi.

Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan ise konuşmasında fuarların insanların okuma alışkanlığı açısından önemine değinerek, bu yılki fuarın İzmir’e layık bir fuar olmasını temenni etti.

Türk Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kocatürk de, okurların okuma oranındaki artış bizi sevindiriyor. Kültürel çeşitliliğimiz açısından da önemlidir. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz bu çalışmalar içerisinde fuarımızda düşüncesinden dolayı hiçbir yazarı yayıncıyı engellemeden, herkes etkinliğini yapabildi. TUYAP’TA Türk Yayıncılar Birliğinin yaptığı fuarlar dışında bir sürü fuar yapılıyor ve üzülerek görüyoruz ki bazı yazarlarımız bazı fuarlara, o belediye başkanının ya da siyasi partinin görüşüne göre alınmadı veya yazarlara yönelik şiddete varan olaylara bile şahit olduk. Bunun tekrarlanmamasını istiyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 14:19

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