Yıldırım'dan Suriye yorumu: Olumlu, daha fazlasına ihtiyaç var

Başbakan Binali Yıldırım Suriye'ye yönelik saldırıya destek verdi, 'Kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği saldırıyı olumlu olarak gördüğünü açıkladı ve "Barış için daha fazlasına ihtiyaç var" dedi.

AKP'nin Esenler'de gerçekleştirilen olağan kongresinde konuşan Yıldırım, Suriye'ye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?

"Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Suriye'de barış için çalışan tek bir ülke var, o da Türkiye'dir. O ülke Recep Tayyip Erdoğan'dır."

TÜRKİYE: OPERASYONU MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir" dedi ve "bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

“Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz.

Kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırılar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir. Uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe yoktur.

Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.

Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."

ÇAVUŞOĞLU: MÜDAHALE REJİME YÖNELİK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlı Antalya'da ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu 'Suriye'yi bur rejimden kurtarmak gerekiyor. Müdahale rejime yöneliktir' dedi.



İBRAHİM KALIN: BİRLİK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kimyasal silahların kullanılması uluslararası hukukun ihlâli ve bir insanlık suçudur. 7 Nisan günü Duma’da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu menfur saldırının sorumluları hesap vermelidir. Uluslararası toplumu, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olmaya çağırıyoruz. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettikleri gibi kimyasal silahların oluşturduğu tehdit, Suriye’de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır. Amaç, Suriye’deki savaşı sonlandırmak olmalıdır. Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi, Suriye’de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede ulusararası toplumu, kimyasal ve konvansiyonel tüm silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz.

BEKİR BOZDAĞ: İNCİRLİK ÜSSÜ KULLANILMADI

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Suriye'ye saldırı açıklaması: Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı

AKP SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL: BİZİMLE BİLGİ PAYLAŞIMI OLDU

CNN TÜRK yayınında kounşan AKP Sözcüsü Mahir Ünal “bizimle de bir bilgi paylaşımı oldu” dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CNN TÜRK yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Mahir Ünal şunları söyledi: "Bu saldırı Suriye'ye karşı yapılmış değil, rejiime dönük bir saldırıdır. Böyle bir tepki gösterileceği açıklamalardan görülüyordu ve bizimle de bir bilgi paylaşımı oldu."

KEMAL KILIÇDAROĞLU: BU SORUNU ÇÖZME KAPASİTENİZ YOK MU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret çerçevesinde Hatay’a geldi. Hatay’da iş insanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırısını değerlendirdi. Kimyasal silah kullanımının insanlık suçu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, egemen güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Kılıçdaroğlu, "Artık bu bölgenin, Türkiye de dahil oturup bir karar vermeleri lazım. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya gelsinler. Bu bölgede dört ülkede yaşanan sorunu dördünüzün çözme kapasitesi yok mu?” diye sordu. (HABER MERKEZİ)

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye'yi vurdu

Kılıçdaroğlu: Bu sorunu çözme kapasiteniz yok mu?

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 14:47

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