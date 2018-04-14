Kılıçdaroğlu: Bu sorunu çözme kapasiteniz yok mu?

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Suriye’den elinizi çekin' çağrısı yaparken, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’ye de 'Bu sorunu çözme kapasiteniz yok mu' diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret çerçevesinde Hatay’a geldi. Hatay’da iş insanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırısını değerlendirdi. Kimyasal silah kullanımının insanlık suçu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, egemen güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Kılıçdaroğlu, "Artık bu bölgenin, Türkiye de dahil oturup bir karar vermeleri lazım. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya gelsinler. Bu bölgede dört ülkede yaşanan sorunu dördünüzün çözme kapasitesi yok mu?” diye sordu.

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‘ELİNİZİ BÖLGEDEN ÇEKİN’

Ortadoğu’da vekalet savaşının yaşandığını ve zararlarını ise kendilerinin gördüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, diğer ülkelerin de silah sattığını ve ölen kişilerin ya ABD ya da Rusya silahlarıyla yaşamını yitirdiğinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu, “Ben kendi sorunumu çözemiyorsam, başka egemen güçlere iade ettiysem o zaman devlet değilsin. Bütün Hataylı kardeşlerimin bunu bilmesini isterim. Suriye’de ve Irak’ta yaşayan bizim akrabalarımız. Kız alıp vermişiz. Hatay’da kavga olmuyor da Suriye’de neden kavga oluyor? Hatay’da kavga olmuyor da Irak’ta niye kavga oluyor? Barış ve huzur kadar değerli bir şey yoktur. Amaç barış ve huzuru sağlamak. Biz bunu istiyoruz. Sorun çözülmez değil, çözülebilir. Egemen güçlerin ellerini bölgeden çekmesi lazım. Dün akşam konuşuyorduk. Petrol var. Doğalgaz var. Petrol ve doğalgaz buradaki halkların belası olmuştur. Egemen güçler petrol ve doğalgazı kontrol etmek için her türlü çatışmaya ortam hazırlıyorlar. Artık 21’inci yüzyıldayız arkadaşlar. İnsanların uyanması lazım. Sorunu tahlil ve analiz etmesi lazım” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 12:36

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