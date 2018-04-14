İngiltere'de kimyasal saldırı iddiasını sorgulayan generale sansür

İngiltere'de Emekli Tümgeneral Jonathan Shaw, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı iddialarını sorgulayınca yayından alındı.

Emekli Tümgeneral Jonathan Shaw, İngiltere merkezli televizyon kanalı Sky News'ta katıldığı programda kimyasal saldırı iddialarını sorguladığı esnada program sunucusu bağlantıyı kesti.

Doğu Guta’da hükümetin kimyasal saldırı düzenlediği iddialarını kendine dayanak yapan ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’ye saldırdı. İngiltere merkezli İngiltere merkezli televizyon kanalı Sky News'ta Sam Washington'ın sunduğu programa canlı bağlanarak konuyu değerlendiren Emekli Tümgeneral Jonathan Shaw, Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını sorguladı.

Tümgeneral Shaw, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları hakkında, "Tartışmada gözden kaçırılan şey, Suriye'yi şu anda ve Doğu Guta'da kimyasal saldırı gerçekleştirmeye iten motivasyonun ne olabileceğidir. Tam da Suriyeliler zafer kazanırken" yorumunu yaptı.

Programın sunucusu Sam Washington bu sırada Shaw'un sözünü kesti ve programa başka bir bağlantıyla devam etmeye başladı. (HABER MERKEZİ)

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye'yi vurdu

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 12:37

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