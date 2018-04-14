Bursa'da hastanede yangın: Ölen ya da yaralanan yok

Bursa'da Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin çatı katında yangın çıkması üzerine hastalar ek binaya nakledildi.

Bursa'da, Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar ise ek binaya nakledildi.

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan 179 yatak kapasiteli Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bugün saat 11.15 sıralarında yangın çıktı.

Yemekhanenin çatı katında başlayan yangınla birlikte hastaneye yoğun duman doldu. Hastalar ek binaya nakledildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis de çevrede önlem aldı.

BAŞHEKİM: YARALI VE ÖLEN YOK

Olay anında hastanede 112 hastanın bulunduğunu söyleyen Başhekim Uzman Doktor Sinan Korukluoğlu, "Yangının çıkış nedenini bilemiyoruz. Yalnız yangında şu ana kadar hiç kimse zarar görmedi. Yaralanan ve ölen yok. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor" dedi

MERAKLI KALABALIK SORUN YARATIYOR

Olayın duyulmasından sonra hastaneye gelen hasta yakınlarının yanı sıra çok sayıda meraklı çalışmaları etkiliyor. Bu kişiler polisler tarafından uzaklaştırılırken, hastane çevresinde önlem alması için polis takviyesi yapıldı.

YANGIN, KLİMA SANTRALİNDE BAŞLADI

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yangının hastane polikliniklerinin üst katında bulunan klima santralinde çıktığını söyledi. Akan, "Yangın başladıktan hemen sonra hastanede yataklı tedavi görmekte olan 112 hastamızı tahliye ettik. Alevlere 13 itfaiye aracı müdahale ediyor. Çok sayıda ambulansımızı tedbir amaçlı olarak hastane yakınında bulunduruyoruz. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ya da yaralanan yok" ifadelerini kullandı.(Bursa/DHA)

Taksim İlkyardım’da can pazarı: Yanmaz denen kaplama çıra gibi yandı

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 12:48

www.evrensel.net