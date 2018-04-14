KESK Kadın Meclisi: İstismara karşı kapsayıcı tedbirler olmalı

KESK İstanbul Kadın Meclisi, TBMM Başkanlığına sunulan ‘çocuk istismarı yasa tasarısına’ ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulunca alelacele hazırlanıp TBMM Başkanlığına sunulan ‘çocuk istismarı yasa tasarısına’ karşı Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Kadın Meclisi, Eğitim Sen 6 No’lu Şubede basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Devleti çocuğa yönelik şiddet, taciz, tecavüzlere karşı bütüncül, kapsayıcı tedbirler almaya, çocuk koruma birimleri oluşturmaya, Kadın ve Çocuk Bakanlığı kurmaya davet ediyoruz” dedi.

ADALET BAKANLIĞI BİLDİĞİNİ OKUYOR

KESK İstanbul Kadın Meclisi adına basın açıklamasını SES Şisli Kadın Sekreteri İpek Deniz okudu. Adalet Bakanlığının belirlediği komisyonla hazırlanan ve haftalardır gündemde tuttukları, çocuklara yönelik cinsel istismar yasa tasarısının 9 Nisan’da Meclise sunulduğunu söyleyen Deniz, “Koruyucu hiçbir önlemin yer almadığı tasarıda yine BM çocuk hakları Sözleşmesi’nde yer alan çocuk kriterine de uyulmadı. Tasarı hazırlanırken uzman görüşü almayan, hiçbir sivil toplum kuruluşuna kulak asmayan Adalet Bakanlığı kapalı kapılar ardında bildiğini okumaya devam ediyor. En başından ısrarcı oldukları kimyasal hadıma yer verilirken, 12 yaş sınırı tartışmaları da yok sayıldı” diye konuştu.

YASALAR ÇOCUKLARI KORUMALI

Cinsel istismarın bir hastalık olarak düşünüldüğünü belirten Deniz şunları söyledi: “İstismarı masumlaştıramazsınız, erkek egemen sistemin meselesi olduğu gerçeğini değiştiremezsiniz. Bu yolla faillere erken tahliye, ceza indirimi yolunu açıp, çözmüş gibi yapamazsınız. Sadece ceza artırımı yaparak istismar sorununun çözülemeyeceğini, asıl olarak önleyici tedbirler alınması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz.”

Çözüyormuş gibi yaparak bu ülkenin en can yakıcı sorununun üzerini örtülemeyecini söyleyen Deniz, iyi hal indirimleri, şartlı tahliye kararları, rıza söylemlerinin her gün yeni bir fail üretmek olduğunu belirtti. “Yasaların aileyi, erkeği ve erkek egemen cinsiyetçi sistemi korumak yerine çocukları korumalı” diyen Deniz son olarak şunları söyledi: “Çocukları hak ve özgürlük sahibi bağımsız birer birey olarak algılamadıkça, üzerinde tahakküm kurulabilecek bir nesne olarak algılamaya devam ettikçe, çocukların güvenip başvurabileceği mekanizmalar yaratmadıkça, çocuğa karşı cinsel istismarın önünü alamayacağınız konusunda sizi uyarıyoruz! Taciz, tecavüz ve istismar tartışmaya açık, herhangi bir açıklaması, gerekçesi, hafifletici nedeni olabilecek, dini referanslara, erkek egemen zihniyetin yasalarına, yargılayanların bakış açısına kalmış meseleler değildir. Devleti çocuğa yönelik şiddet ve taciz, tecavüzlere karşı bütüncül, kapsayıcı tedbirler almaya, çocuk koruma birimleri oluşturmaya, kadın ve çocuk bakanlığı kurmaya davet ediyoruz. 12 maddelik bu yasa tasarısı çocuk istismarını önleme, çocuğu korumak gibi bir amaç taşımamaktadır. Koruyucu önlemler bu işin uzmanları ile geliştirilmelidir.” (İstanbul/EVRENSEL)

EMEP: Cinsel istismarda yaş ayrımı ve ceza indirimi kaldırılmalı

9 öğrenciye cinsel istismardan tutuklu öğretmen tahliye edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 10:50

www.evrensel.net