Pervin Buldan: Türkiye toplumu AKP'ye muhtaç değildir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana İl Örgütü, Şirin Park Otel'de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın katılımıyla dayanışma yemeği düzenledi.

HDP Adana İl Örgütü HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın katılımıyla dayanışma gecesi düzenledi. Yemeğe, Buldan ile birlikte HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP, Emek Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek yöneticileri, KESK'e bağlı sendikalar, DİSK Bölge Temsilciliği, sivil toplum kuruluş ve örgütleri, Figen Yüksekdağ'ın anne babası ile çok sayıda yurttaş katıldı. Gecede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimlere giderken demokrasi güçlerinin birliğini önemine dikkat çekerek seçimlerde daha güçlü çıkacaklarını söyledi.

'KİMSE YARGI BAĞIMSIZ DEMESİN'

İlk olarak konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Demirtaş'ın duruşmasından bahsederek "1,5 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı çünkü suç unsuru olan tek bir gerekçe yok"dedi. 28 şubat davasında askeri yetkili 21 kişinin müebbet kararı verilirken tutuklama kararı verilmediğine dikkat çeken Beştaş," Milletvekilimiz Burcu Çelik hakkında ceza 1 yılı aşkın süredir tutuklu kaldım yıl ceza aldı. Bu ülkede yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu kimse söylemesin. AKP iktidarını desteklemeyen herkes onlara göre terörist. Tüm yurttaşlar arasında tepki ve öfkenin olduğunu iyi bilin. Biz dik ayaktayız"dedi.

'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ OLACAK'

Gecede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifak tartışmalarına dikkat çekerek "Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin. Kürtler onurlu bir halktır. İnkar eden her türlü müdahale karşısında dik duran bir halktır. Kürt halkının oylarını almak isteyenler Kürt halkının iradesini, Kürt halkını tanıyacak" dedi. Demokrasi ve barış için demokratik güçlerin bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Buldan, "Bedeli ne olursa olsun seçimlerde AKP'yi oradan indirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Cumhurbaşkanı seçimlerinde HDP olarak adayları olacağını dile getiren Buldan, "Eşitlik ve kardeşlik, barış, demokrasiden yana olanları bu çatıda toplanmaya davet ediyoruz" dedi.

'BAŞTA RUSYA VE ABD; TÜRKİYE VE ÖSO SURİYE'DEN ÇEKİLMELİ'

Afrin'de Kürt Halkının kazanımlarını hedef aldığını dile getiren Buldan, "Rusya ve ABD kendi mücadelelerinde Türkiye'yi ortak etti. Suriye'de ya da Afrin'den Türkiye'ye bir tehdit olmamasına rağmen Afrin'e huzur getireceğiz sözünün ne kadar iki yüzlü olduğunu ifade etmek lazım. Afrin zaten bir huzur kentiydi. Zaten barış kentiydi. Türkmenler, Araplar, Kürtler, Süryaniler birlikte yaşıyordu. Başta ABD ve Rusya olmak üzere İran, AKP rejimi ve ÖSO Suriye topraklarından çıkmalıdır. Çözüm kan ve gözyaşı üzerinden değil diyalogla olmalıdır"dedi.

'TÜRKIYE AKP'YE MUHTAÇ DEĞİL'

Geçmişte Kürt halkını inkar eden Kenan Evren, Tansu Çiller ve Mehmet Ağar gibi kişilerin isminin siyasetten silindiğini ifade eden Buldan, "Biz cezaevlerini, ölümleri yaşayan bir halkız. Ne Tansu Çillerler, ne Kenan Evrenler önünde diz çökmedik. Erdoğan önünde de diz çökmeyeceğiz. Türkiye AKP'ye muhtaç değil. Demirtaş Cezaevi'nde ölürsek tabutumu dik çıkarın dedi. Size söz veriyoruz dimdik girdiniz, dimdik yürüyerek çıkacaksınız"dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 10:39

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