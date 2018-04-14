9 öğrenciye cinsel istismardan tutuklu öğretmen tahliye edildi

Konya'da 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan matematik öğretmeni O.A. (60), adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

Konya'da 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrencisine istismarda bulunmaktan geçen yıl 29 Mayıs'ta tutuklanan matematik öğretmeni O.A. (60), adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Hakkında soruşturma başlatıldığında emekli olan O.A. hakkında hazırlanan iddianamede her bir çocuk için 8 yıldan 15 yala kadar hapis cezası istenmişti.

'SORU ÇÖZERKEN SARILIP, ÖPÜYORDU'

Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında O.A. 29 Mayıs günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 kız öğrencinin Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alındı. Bir kız öğrenci ifadesinde, "Soru çözdüğümüzde sarılıp öpüyordu. Bana, 'Çok tatlısın' diyordu. Ben ilk başlarda bu davranışları babacan bir tavır olduğunu düşünüyordum. Sonradan öyle olmadığını anladım" dedi.

Başka bir kız öğrenci de erkek öğrencilere kötü, kız öğrencilere ise iyi davrandığını ileri sürerek, ''Çözemediğimiz soruları öğretmene sorduğumuzda bize sarılıp, elini omzuma atarak taciz ediyordu. Erkek öğrencilere kötü davranırdı'' diye konuştu.

Bir öğrenci de, "Anlamadığım bir soruyu sorduğumda bana 'her şeyi bırakıp seni öpeyim' dedi. 1'inci dönem 5-6, ikinci dönem 2-3 defa öptü. Bir gün tahtada soru çözdüğüm sırada 'seninle oynaşmak istiyorum' dedi. Ben de 'Git kiminle oynaşıyorsan oynaş' dediğimde bana 'sana küstüm konuşmayacağım' dedi" diye konuştu.

'BANA İFTİRA ATILDI'

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede her bir çocuk için 'çocuğun cinsel istismar' suçundan 8 yıldan 15 yala kadar hapis cezası istenen O.A. hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen O.A., "Ben böyle şeyler yapmadım. Hepsi iftiradan ibaret. Sınıfta konuşanları tahtaya yaz diye görevlendirdiğim öğrencimden bu görevi geri alınca, öğrenci iftira attı'' dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Davanın 9'uncu duruşmasında tutuklu sanık O.A. ve mağdur avukatları hazır bulundu. Tanık ve sanık avukatının savunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı son mütalaasını verdi. Mütalaada, O.A.'nın tutuklu kaldığı süre, delil durumu, delillerin yeterince toplanmış olması dikkate alınarak tahliye edilmesi istendi. Mahkeme heyeti de O.A.'nın adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasası şartıyla tahliye edilip, tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi. (Konya/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 10:18

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