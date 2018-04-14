Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu

ULEB Avrupa Kupası finali ikinci maçında Lokomotiv Kuban’ı 67-59 mağlup eden Darüşşafaka Basketbol Takımı, şampiyon oldu.

Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

İki takımın da savunmalarıyla ön plana çıktığı maçın başında dış atışlardan istediği isabetleri bulamayan Darüşşafaka, dördüncü dakikayı 6-4 geride geçti. Ardından Wilbekin, Sant-Ross ve Muhammed Baygül ile üst üste 3 sayılık basketler bulan ve öne geçen Darüşşafaka, 7. dakika içinde skoru 13-9'a getirdi. Kalan bölümde boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışan Lokomotiv Kuban'a Kidd, Cummings, Johnson ve Wilbekin ile cevap veren Darüşşafaka, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı.

Darüşşafaka, ikinci çeyreğin ilk bölümünde Wilbekin'in hem hücum hem de savunmada sergilediği etkili performansla 15. dakika içinde farkı 6 sayıya çıkardı: 27-21. Boyalı alandan skor üretemeyen ve dış atışlara kalan Darüşşafaka karşısında pota altını Qvale ile iyi kullanan Lokomotiv Kuban, çeyreğin bitimine 46 saniye kala beraberliği sağladı: 33-33. Ardından Wilbekin ve Kartal Özmızrak ile 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe basketler bulan Darüşşafaka, soyunma odasına 39-33 önde gitti.

İkinci yarının başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Etkili savunmasıyla rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen Darüşşafaka, 8-0'lık seri yakalayarak 27. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 49-37. Lokomotiv Kuban, Ragland'ın üst üste kaydettiği 7 sayıyla 29. dakikada farkı 5'e indirdi: 49-44. Kalan bölümde Wilbekin ile serbest atış çizgisinden arka arkaya sayılar bulan Darüşşafaka, final periyoduna 10 sayılık avantajla (55-45) girdi.

Son çeyreğin ilk 5 dakikasında iki takım da sadece 3'er sayı bulurken, 35. dakika Darüşşafaka'nın 58-48 üstünlüğüyle geçildi. Babb, Ragland ve Qvale'nin sayılarıyla 6-0'lık seri yapan Lokomotiv Kuban, 38. dakikada farkı 4'e düşürdü: 58-54. Son 2 dakikaya Wilbekin'ın 3 sayılık basketiyle 61-54 önde giren Darüşşafaka, son anlarda hata yapmadı ve karşılaşmayı 67-59 kazandı.

Darüşşafaka, bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa kupasını müzesine götürdü.

ŞAMPİYONLUK KUPASI KALDIRILDI

Fotoğraf: İsa Terli/AA

Darüşşafaka'ya karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupası verildi. Darüşşafaka oyuncuları ile teknik heyetine, madalyalarını Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan takdim etti.

Bertomeu, ardından ULEB Avrupa Kupası'nı takım kaptanı Furkan Aldemir'e verdi. Furkan Aldemir, Wilbekin ve Doğuş Özdemiroğlu, kupayı beraber havaya kaldırdı.

Kupa töreninin ardından saha ortasında basın mensuplarına poz veren yeşil-siyahlı oyuncular ve teknik heyet, Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Ayrıca ULEB Avrupa Kupası final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka'nın ABD'li basketbolcusu Scottie Wilbekin seçildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Wilbekin ödülünü aldı.

THY AVRUPA LİGİ BİLETİNİ KAPTI

ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Darüşşafaka, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alma hakkını da elde etti. Yeşil-siyahlı ekip, bir sezon aradan sonra Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonunda tekrar mücadele edecek.

KUPA İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'DE

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ikinci Türk takımı unvanını aldı.

Galatasaray, kupada 2015-2016 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar, o dönem farklı formatta oynanan final serisinde ilk maçta 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg takımını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 78-67 mağlup ederek, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Türk takımı olmuştu. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 06:14

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