ABD, Fransa ve İngiltere'den Suriye'ye ortak saldırılar başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye saldırı emrini verdi. Operasyona Fransa ve İngiltere de katılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye saldırı emri verdiğini duyurdu. Trump açıklamasında "Suriye'ye saldırı emrini verdim, operasyonlar yolda" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca "Fransa, İngiltere ve ABD, haklı bir şekilde bu vahşete ve barbarlığa karşı güçlerini birleştirdi. Bugün askerlerimize sesleniyorum, tanrı onların yanında olsun. Dua ediyoruz ki ABD'yi korusun" dedi.

Pentagon muhabiri Lucas Tomlinson ise yetkili kaynaklara dayandırarak, "Başkan Trump, Suriye'ye saldırıya onay verdi" ifadelerini kullandı. Pentagon muhabiri Joe R. Tabet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yönetiminden bir yetkili Suriye'ye yönelik saldırı kararının alındığını doğruladı" dedi.

MAY: SURİYE'YE KARŞI GÜÇ KULLANMAKTAN BAŞKA ALTERNATİF YOK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye saldırı emrini verdiğini açıklamasının ardından, İngiltere Başbakanı Theresa May, “Suriye’ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok. Kimyasal silah kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz. Saldırı bölgedeki tansiyonu yükseltmeye yönelik değil” açıklaması yaptı.

MACRON: MÜDAHALE EMRİNİ VERDİK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise "Orduya müdahale emrini verdik" şeklinde açıklama yaptı.

ABD: SALDIRI UZUN SÜRELİ OLACAK

ABD'de CNN televizyonuna açılama yapan yetkili, Suriye'ye saldırının uzun süreli olacağını duyurdu.

'ŞAM'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU'

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulurken, Suriye hava savunmasının aktif olduğu bildirildi. Reuters Şam'ın doğusundan birçok patlama sesi geldiğini duyurdu. Saldırıda Tomahawk füzeleri kullanıldığı aktarıldı. Reuters Bilimsel Araştırma Tesisi ve Suriye Ordu Üssü'nün vurulduğunu aktardı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 04:57

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