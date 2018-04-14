Hasankeyf'te geçim sohbeti: Batman petrol şehri ama işsiz çok

Ilısu Barajı'nın suları altında kalması planlanan Hasankeyf'i ziyarete gelen Keskin ailesiyle, tarih, ekonomi ve Hasankeyf üzerine konuştuk.

İnanç YILDIZ

Batman

Ilısu Barajının yapının tamamlanmasıyla sular altında bırakılacak tarihi Hasankeyf kenti son demlerini yaşıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Hasankeyf, Batmanlılar için de şehrin gürültüsünden kaçıp dinlendikleri yer olagelmiş. Ancak Hasankeyf’in sular altında kalacak olması bir çok kesimin tepkisini çekerken, bunlardan birisi ise Keskin ailesi. Aileleriyle Batman’dan Hasankeyf’e gelerek keyifli zaman geçirmeye çalışırken denk geldiğimiz Keskin ailesinin bireylerinden Mehmet, Uğur, Sedat ve Erdal’ın okey oynadığı masaya konuk oluyoruz. Hasankeyf’in sular altında bırakılmak istenmesine ve Batman’da yaşanan geçim derdine dair konuştuğumuz aile bireyleri ya işsiz kalmış ya da çalışmak için başka kentlere giderek geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

‘BARAJA DEĞİL TARİHE İHTİYACIMIZ VAR’

Fotoğraf: İnanç Yıldız/EVRENSEL

İlk olarak söze başlayan Erdal Keskin, Hasankeyf’in Batman’ın göz bebeği olduğunu ancak Batman’ın kalkınması istenmediği için Hasankeyf’in yıkıldığını düşünüyor. “Neden” diye sorduğumuzda araya giren Sedat Keskin, “Baraja değil, bizim tarihe ihtiyacımız var. Neymiş 100 yıl sonra baraj kuruduğunda her şey olduğu gibi yine gün yüzüne çıkacakmış. Tarih bir daha öyle kalır mı? Binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalacak. O baraj oradaki zararı karşılayacak mı” diye soruyor.

‘NEDEN EKMEK ALANIMIZ DARALTILIYOR’

Bu sırada söze karışan Uğur Keskin, “Batman sahipsiz. Batman’a sahip çıkılmıyor” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Hasankeyf bölgenin can damarı. Hasankeyf’e yerli ve yabancı turist geliyor. Buranın insanını kalkındıracaksan neden ekmek alanını daraltıyorsun. Tarım ve hayvancılık köy boşaltmalarıyla bitirildi. Tütün de yasaklandı. Neymiş ekiyor vergi vermiyormuşuz. Sen neyin vergisini veriyorsun ki, milletten vergi istiyorsun. Yerli milli diyorlar. Bu halktan daha yerli milli var mı bu ülkede. Yerli yaptıkları bir şeyi söylesinler. Atak helikopteri mi? Parçasını dışardan alıyorsunuz. Montajını bile yapamıyorsunuz. Makinelerin yüzde 80’i Alman yapımı. Buraya gelen araçlar üretildikleri ülkelerde 50-60 bin. Buraya geliyor 200-300 bin. Niye. Vergi. Sen yap halk ucuza alsın.”

‘PETROLÜMÜZ YERLİ DEĞİL Mİ?’

Tekrar söze giren Sedat Keskin, “Petrolümüz yerli değil mi? Batman’da Türkiye’nin yüzde 60-70’ini karşılayacak petrol çıkıyor. Ama dünyanın en pahalı benzini bizde. Irak’ta mazotun fiyatı 1.77 kuruş. Biz bugün burada 5.5 liraya mazot alıyoruz” diyor.

Bunun üzerine Uğur Keskin, "Batman’da çıkan petrol hiçbir yerde çıkmıyor. Ama gel Batman’ın sokaklarına bak...” diyor.

Konu petrolden açılınca Erdal Keskin’de şunları söylüyor:

“Batman’da Türkiye Petrolleri’nde daha önce 20-30 bin kişi çalışıyordu bugün 500 kişi çalışıyor. Niye çünkü Batman’da çıkan petrol artık İskenderun’a ve İzmir Aliağa’ya gönderilip orada işleniyor.”

İŞ YOK, MAAŞLAR DÜŞÜK

Batmanlıların ciddi istihdam alanlarının bu derece küçülmesi üzerine sözü alan Uğur Keskin’de, şunları anlatıyor:

“Büyüdük diyorlar ama kim büyüdü. Türkiye’nin en işsiz kenti Batman. Millet dışarıya çalışmaya gidiyor. Devletin kurduğu bir fabrika yok. Fabrika kuran da teşvikini alıp, kapatıyor. Burada kimi yer asgari ücret bile vermiyor. Resmiyette asgari ücretli gösteriyorlar ama 1000 lira para veriyorlar. Çalışmak istemeyene ise hesabına gelirse diyorlar.”

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 02:58

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