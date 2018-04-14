Saadettin Köpek'e pusu kurmak için belediyden otobüs istediler

'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki Saadettin Köpek'in kente geleceğini öğrenen Sivaslılar, pusu kurmak için belediyeden otobüs istedi.

Sivas'ta bazı vatandaşlar, "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki karakterlerden "Saadettin Köpek"in kente geleceğini, ona pusu kuracaklarını belirterek, belediyeden otobüs istedi. Belediyenin sosyal medya hesabından, "Pusu kurulması için vatandaşlarımızın belediyemiz otobüsleriyle Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler, lütfen senaryoya müdahale etmeyelim" açıklaması yapıldı.

Sivas Belediyesine telefonla ve sosyal medya üzerinden ulaşan bazı vatandaşlar, Diriliş Ertuğrul dizisinin 115. bölümünde "Saadettin Köpek" karakterinin kente geleceğini, ona pusu kuracaklarını söyleyerek, otobüs talep etti. Sivas Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli Yiğidolar, Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpek'in Sivas Taşlıdere mevkisine geleceği, pusu kurulması için vatandaşlarımızın belediyemiz otobüsleriyle Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler, lütfen senaryoya müdahale etmeyelim" ifadelerine yer verildi.

Bu olay akıllara 'Kurtlar Vadisi' adlı mafya dizisinde öldürülen 'Çakır' karakterinin ardından kılınan gıyabi cenaze namazını getirdi. (Sivas/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 01:29

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