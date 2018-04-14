3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi daha tutuklandı

Gözaltında bulunan ve akşam saatlerinde savcılığa sevkedilen 4 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 3'ü tutuklandı.

Gözaltında bulunan ve akşam saatlerinde savcılığa sevkedilen 4 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 3'ü tutuklandı. 1 öğrenci ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden 3'ü daha tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve savcılığa sevkedilen 4 öğrencinin 3'ü tutuklanırken, 1 öğrenci adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Afrin operasyonuna ilişkin lokum dağıtan öğrencileri 'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazan bir pankartla protesto etmişti. Protesto sırasında ve daha sonra düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan öğrencilerden 9'u Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Okuma hakkı vermeyeceğiz" sözlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 01:08

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