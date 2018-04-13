Rusya: Acil öncelik savaş tehlikesini ortadan kaldırmak

Doğu Guta’da Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenlediği iddası üzerine ABD, İngiltere ve Fransa’nın başlattığı “askeri müdahale” gerilimi sürüyor.

Suriye’nin cihatçıların elindeki son bölge Doğu Guta’da Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenlediği iddası üzerine ABD, İngiltere ve Fransa’nın başlattığı “askeri müdahale” gerilimi sürüyor.

Rusya tarafından ise itidal açıklamaları geliyor. Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Vassily Nebenzia, “Acil öncelik savaş tehlikesini ortadan kaldırmaktır” dedi. Nebenzia, Washington’u uluslararası barışı tehlikeye atmakla suçladı ve durumu “çok ciddi” diye tanımladı. Gazetecilere “Malesef hiç bir olasılığı dışlayamayız” diyen Rus Elçi, BM Güvenlik Konseyini Batı ülkelerinin muhtemel askeri müdahalesini görüşmek üzere yeniden toplantıya da çağırdı.

ABD UÇAKLARI KEŞİF UÇUŞLARI YAPTI

Öte yandan ABD’ye ait uçakların Doğu Akdeniz’de Rusya’nın kullandığı Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu Suriye kıyıları yakınında keşif görevi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen Mil Radar’ın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre, ABD’ye ait 7 keşif uçağı Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu bölgeye yakın mesafede uçuş gerçekleştirdi. Sputnik’in aktardığı haberde keşif görevinde yer alan uçakların 6 P-8A Poseidon tipi anti-denizaltı casus uçakları ile 1 EP-3 Aries II uçağı olduğu belirtildi.

Suriye’nin başkenti Şam’a bağlı Doğu Guta’nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiğini iddia eden ABD, bu gerekçeyle Suriye’ye füze saldırısı düzenleme tehdidinde bulunuyor

SURİYE ORDUSUNDAN ‘OLASI SALDIRI’ HAZIRLIĞI

İngiltere’de yayımlanan Financial Times (FT) ve Guardian gazeteleri, Suriye basınına ve ülke içindeki kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde, Suriye ordusunun Doğu Guta’daki kimyasal saldırı iddialarının ardından Batı’dan gelecek olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını yazdı.

Financial Times’a konuşan emekli general Muhammed Abbas Muhammed, Suriye hükümetinin ABD, İngiltere ve Fransa’nın olası bir askeri operasyonuna karşı “gerekli önlemleri aldığını” söyledi. Muhammed, “Suriye hükümeti tabi ki bunu ciddiye alıyor” dedi.

Cihatçı gruplara yakın Londra merkezli, Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun kontrol ettiği alanlarda havaalanları ve askeri üsleri boşalttığını duyurmuştu.

‘SURİYE UÇAKLARI DENİZ ÜSSÜNDE KONUŞLANDI’

Suriye hükümeti yanlısı yayın kuruluşu al Masdar da, ordunun jetleri ve helikopterleri Rusya’nın Tarsus’taki deniz üssüne ve Lazkiye’deki hava üssüne taşıdığını bildirdi.

Al Masdar Perşembe sabahı, Suriye ve Rusya’ya ait hava araçlarının Akdeniz sınırındaki kıyı eyaletleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve İdlib ve Hama eyaletlerinden havalandıklarını yazdı.

Reuters’a konuşan Amerikalı yetkililer de Suriye hava kuvvetlerinin bazı hava araçlarını muhtemel füze saldırılarından korumak için yeniden konuşlandırdığını söyledi.

‘ABD, RUSYA İLE DOĞRUDAN KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYOR’

FT’nin haberinde, Washington’ın Moskova ile doğrudan karşı karşıya gelmemek için, Rusya askeri üslerindeki Suriye hedeflerini vurmaktan büyük ihtimalle kaçınacağı da ileri sürüldü.

Muhammed, ABD’nin ülkenin kuzeyinde bulunan 2 bin askeri personelini hatırlatarak, “Amerikalılara Suriye’de de üsleri olduğunu hatırlatmak istiyorum” dedi. “Nerede olduklarını biliyoruz ve karşılık verme kapasitemiz var.”

BAŞKENTTE DE HAZIRLIK YAPILIYOR

İngiliz The Guardian gazetesinin konuştuğu Şam sakinleri de ordunun olası bir saldırıya karşı başkentte hazırlık yaptığını söyledi.

Haberde, gazeteye konuşan iki kişi askeri konvoyların Perşembe sabahı Şam’ın batısındaki Lübnan sınırına doğru ilerlediklerini söyledi. Gazetenin başka kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Suriye hükümetinin müttefiki Hizbullah güçleri de, Şam’ın batısında, olası bir askeri müdahalenin hedefi olabilecek noktalardan uzakta yeniden konuşlandı. Gazeteye konuşan başka kent sakinleri ise, ağır silahlı askerlerin yüzlerce kontrol noktalarını denetlediklerini söyledi. (DIŞ HABERLER)

LAVROV: TANRI KORUSUN!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya ve Irak’ta deneyimlenenlerin Suriye’de yinelenmemesini umduğunu söyledi. Lavrov’un açıklaması, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Duma’da kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerinden Suriye hükümetine yönelik askeri müdahale değerlendirmelerine cevaben geldi. Başkent Moskova’da düzenlenen bir basın toplantısında, “Tanrı korusun, Suriye’de de Libya ve Irak’ta deneyimlenenler gibi herhangi bir maceraya kalkışmasınlar” diye konuşan Rus Dışişleri Bakanı, “Küçücük bir yanlış hesaplama bile ne bize ne de Avrupalı komşularımız için gerekli olmayan yeni göçmen akınlarına sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

Lavrov şöyle devam etti: “Böyle bir şey, (Irak ve Libya’da olanların tekrarlanması) sadece okyanus tarafından korunan ve buradaki (Suriye) jeopolitik projelerini ilerletmeye devam etmek için tüm bölgeyi karıştırma çabaları sürerken bir kenarda oturacağına inananları mutlu edebilir” (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 23:57

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