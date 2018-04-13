Diyarbakırlıların OHAL’e yanıtları

OHAL 7. kez uzatılmak üzere Çarşamba günü Meclis genel kuruluna gelecek. Diyarbakırlılar OHAL'i değerlendirdi.

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen ve 6 kez uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL) 7. kez uzatılmak üzere Çarşamba günü Meclis genel kuruluna gelecek.

Demokratik kitle örgütleri OHAL’in bir an önce kaldırılmasını beklerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Van’da yaptığı konuşmada, OHAL’in devam edeceğini hatırlattı. “O dönemdeki OHAL’le bugünkünün alakası yok. Şu anda hak ve özgürlüklerin kısıtlanması söz konusu değildir. O dönemde OHAL günlük hayatı fevkalade etkiliyordu. İktidara gelir gelmez ilk iş OHAL’i bir buçuk ayda kaldırdık” diyen Erdoğan’ın sözlerini ve halkın OHAL’e bakış açısını Mezopotamya Ajansı Diyarbakırlılara sordu.

‘BİNLERCE İNSAN İŞTEN ATILDI’

Abdurahman Yakın: Şu an insanları açlığa mahkum ettiler. Binlerce insan işten atıldı. Suçsuz insanlar cezaevine atıldı. İntihar edenler oluyor. İşyeri kapatanlar var. Aileler perişan oldu. O yüzden OHAL bir an önce kalkmalıdır.

‘OHAL BİR REJİME DÖNÜŞTÜ’

Zülküf Hakan: Normalde Anayasa hükümetlere OHAL hakkı tanımış ancak belirli bir süre için bu geçerli. Şu an OHAL bir rejime dönüştü. OHAL ile temel haklar sınırlandı. Kanun hükmünde kararnamelerle ülke yönetiliyor. Yargısal güvence ortadan kalkıyor.

‘SOSYAL ETKİNLİK BİLE YAPAMIYORUZ’

Deniz Dilan Dağtekin: Üniversite öğrencisiyim. Üniversitede herhangi bir etkinlik yapmak istiyoruz ama OHAL engelliyle karşılaşıyoruz. Sosyal aktiviteler bile OHAL yüzünden yapılamıyor. O yüzden bir an önce kalkmasını istiyoruz.

‘OHAL VARKEN ÖZGÜRLÜKTEN BAHSEDİLEBİLİR Mİ?’

Salih Kızıl: OHAL olduğunda özgürlükten bahsedilebilir mi? şimdi canları istediği zaman seni gözaltına alıp tutukluyor. Bir sözleri her şey için yeterdir. OHAL özgürlükleri kısıtlayarak kendini var ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yüzlerce işçi atıldı. OHAL olmazsa nasıl atılırdı bu işçiler? Sendikal hakları olurdu. OHAL yüzünden milyonlarca insan aç kaldı. O yüzden OHAL kalksın ve Türkiye demokratik medeniyetler arasındaki yerini alsın.

‘DERHAL KALDIRILMASINI İSTİYORUZ’

Ayşe Dadak: OHAL çok uzun sürdü. Başka ülkelerde de OHAL var mı? Şu an OHAL olduğu için din kültürü öğretmeni olan ablam atanamıyor.

Ebru Kalay: OHAL insanların rahatlığı için kalkmalıdır. İnsanlar kendini diken üzerinde görüyor.

Bekir Can: Bir OHAL mağduru olarak derhal kalkmasını istiyorum. Erdoğan’a göre her şey OHAL ile yolundadır. Ama insanlar intihar ediyor, boşanmalar oluyor, aileler cezalandırılıyor. Bunları görmeleri gerekir.

Burak Aydın: OHAL’in etkisi çok olumsuz oluyor. Bölgemize zarar veriyor. Rahat gezemiyoruz. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 22:32

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