'2018 Yılı Sivil Haklar Ödülü' Murat Çelikkan'a takdim edildi

'2018 Yılı Sivil Haklar Ödülü', Stockholm'de düzenlenen törenle Hafıza Merkezi Eş Direktörü Murat Çelikkan'a takdim edildi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

'Sivil Haklar Savunucuları' (Civil Rights Defenders) tarafından verilen '2018 Yılı Sivil Haklar Ödülü', Hafıza Merkezi Eş Direktörü Murat Çelikkan'a İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle takdim edildi.

'Sivil Haklar Savunucuları', bu yıl sıradışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünyanın değişik ülkelerinde insan hakları mücadelesi verirken hükümetlerin baskı ve saldırılarına uğrayan 200 civarında insan hakları savunucusunu Stockholm'e davet etti.

4 gün süren etkinlikler sırasında insan hakları savunucularının karşı karşıya kaldığı sorunlar ve çözüm önerileri, düzenlenen atölye çalışmaları, toplantı ve panellerde tartışıldı.

Etkinliğin son günü Stockholm il merkezinde düzenlenen konferans ve panelde Türkiye'den Hafıza Merkezi'nden Meltem Aslan, İsveç'ten Sami Parlamentosu Başkanı Stefan Mikaelsson, Küba'dan Sanatçı Tania Bruguera, Etiyopya'dan Etiyopya İnsan Hakları Konsey Sözcüsü Ameha Mekkonen, Kamboçya'dan 'Equitable Cambodia'nın Genel Müdürü Eang Vuthy, ülkelerindeki insan hakları ve ifade özgürlüğünü ihlallerini ele alan konuşmalar yaptı.

Hafıza Merkezi Eş Direktörü Meltem Aslan, dünyada sağ rüzgarların estiğini ve aralarında ABD, Macaristan, Polonya, Filipinler'in de bulunduğu bir çok ülkede otoriter yönetimlerin bulunduğunu hatırlattıktan sonra konuşmasını Türkiye'de gerçekleşen insan hakları ve ifade özgürlüğü ihlalleri üzerinde yoğunlaştırdı.

'HAK İHLALLERİ CUNTA DÖNEMİNDEN DAHA FAZLA'

Aslan, Türkiye'de insan hakları ihlallerinin 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri cunta dönemine kıyasla daha fazla olduğunu belirterek Hafıza Merkezi'ne daha çok 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mağdur olanlar ve barış sürecinin bitirilmesinden sonra savaştan mağdur olan Kürtlerin başvuruda bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişimini iktidarını güçlendirmek için kullandığına, darbeden sonra olağanüstü hali 6 kez uzattığına ve ülkeyi KHK'lerle yönettiğine dikkat çeken Aslan, on binlerce insanının işten atıldığını ve tutuklandığını, yüzlerce medya kuruluşunun kapatıldığını söyledi.

Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 150 bin kişinin göz altına alındığını, şu anda 159 gazetecinin cezaevinde bulunduğunu ve Türkiye'nin Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 155. sırada olduğunu belirtti.

Kadın ve insan hakları savunucusu Eren Keskin'e hapis cezası verildiğini, Osman Kavala'nın 4 aydan beri cezaevinde tutulduğunu söyleyen Aslan, batılı ülkeler ve Avrupa'yı Türkiye'de gerçekleşen insan hakları ihlallerine sessiz kalmakla eleştirdi.

KADINLARIN EYLEMLERİ UMUT VERİCİ

Aslan, tüm bu olumsuzluklara karşın 8 Mart'ta kadınların gerçekleştirdiği on binlerce kişinin katıldığı kitlesel eylemlerin umut verici olduğunu söyledi.

Akşam saatlerinde düzenlenen törende 'Sivil Haklar Savunucuları' Yönetim Kurulu Başkanı Benedicte Berner ödülü Murat Çelikkan'a verdi.

1975 yılında İsveç Helsinki İnsan Hakları Komitesi olarak kurulan daha sonra Sivil Haklar Savunucuları adını alan örgüt, 2013 yılından beri her yıl kendisinin güvenliğini riske sokma pahasına sivil ve siyasi hakların tanınması ve korunması için mücadele eden kişi veya kurumlara ödül veriyor.

Murat Çelikkan’a İsveç’ten ‘Sivil Haklar Savunucusu Ödülü’

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 22:20

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