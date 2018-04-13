Saraçoğlu Mahallesi'nin ranta açılmasına itiraz

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, demokratik kitle örgütleri ve vatandaşlar, Saraçoğlu Mahallesi için hazırlanan imar planına itiraz etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, demokratik kitle örgütleri ve vatandaşlar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Saraçoğlu Mahallesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na itiraz etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Muteber Osmanpaşaoğlu, Şakir Babacan, Kavaklıderem Derneği’nden İsa Çapanoğlu ve vatandaşlar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne kişisel olarak itiraz dilekçelerini verdi.

Mimarlar ve vatandaşlar, Saraçoğlu Mahallesi’nin altına otopark yapılmasının önünü açan, zemin üstünde 10 bin metrekare inşaat alanı tanımlayarak yeşil alanları ve kamusal değerleri tehlikeye atan planın iptal edilmesini talep etti ve yetkililere “Saraçoğlu’nu ranta değil, halka açın!” çağrısında bulundu.

'KORUMAMA AMAÇLI İMAR PLANI'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaptığı açıklamada, “Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı pazartesi günü askıdan iniyor. Askıdan indikten sonra Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak kurumsal dava açacağız. Biz de kişisel olarak dilekçemizde bu planının koruma amaçlı imar planı olmadığını, korumama amaçlı imar planı olduğunu belirttik. Bütün Saraçoğlu Mahallesi’nin altını otopark yapma hükümlerinin bulunduğunu bunların da ortadan kaldırılması gerektiğini kentsel SİT alanın böylesi bir planla korunamayacağına itiraz etmek için buradayız. 10 bin metrekare inşaat yapılmasını ve yine etkileşim sahası içinde belirsiz bir inşaat izni verilmesi de itiraz dilekçelerimiz arasında yer aldı. Saraçoğlu Mahallesi’nin halka değil ranta açılmasını istiyoruz” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 22:01

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