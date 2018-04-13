Socar Termik santrali davasında bilirkişi keşfi yapıldı

İzmir Aliağa'da kurulmak istenen Socar Power Termik Santrali'ne dair açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. Keşfe yöre halkı da katıldı.

Aliağa'da kurulmak istenen Socar Power Termik Santrali ile ilgili açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. Keşfe yörede yaşalan vatandaşlar da katıldılar.

Socar Power Termik Santrali ile ilgili yapılan keşfe katılan vatandaşlar, dün sabah saatlerinde MKE kapısının önünde toplanarak Termik Santral için ÇED olumlu raporunun bir an evvel iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi. Socar Power’ın Aliağa’da kurmak istediği Petrokok yakıtlı termik santralin yapımından vazgeçilmesine rağmen ÇED olumlu raporunun iptal edilmemesini protesto eden vatandaşlar, Makine Kimya Enstitüsü’nün kapısının önünde toplandı. Raporun iptal edilmesi için dava açılması nedeniyle keşif incelemesini takip eden yaşam savunucuları bu raporun bir an evvel iptal edilmesi gerektiğini vurguladılar. Keşif esnasında içeriye alınmayan Emekli-Sen Aliağa Şubesi, ALÇEP, Foça Forum, Foça Barış Kadınları ve EGEÇEP üyesi yaşam savunucuları kapı önünde keşfin sonuçlanmasını beklediler.

ŞİRKET VAZGEÇTİ AMA...

Keşifle ilgili değerlendirmelerde bulunan EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesi Canan Gedik “ Socar mevcut tesislerine ek olarak yapmak istediği termik santral Kyme Antik Kentinin hemen yanında yer almaktadır. Tepkiler nedeniyle şirket tesisi yapmaktan vazgeçti. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı halen 2015 yılında verilen ÇED olumlu raporunu iptal etmiş değil. Bu raporun iptali için bizler, yörede yaşayan vatandaşlar olarak dava açtık. Aliağa’nın tarihine ve bugününe zarar verecek bu kirli yatırımın ÇED olumlu raporunun iptal edilmesini istiyoruz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 21:55

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