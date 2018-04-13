'MEB’de Cumhurbaşkanı selamıyla kimlere torpil yapılıyor?'

CHP Milletvekili Ceyhun İrgil, öğretmenlik mülakat komisyon başkanlarına 'Cumhurbaşkanı listesi' diye verilen 'torpi' talimatını Meclise taşıdı.

Ankara Öğretmenevi’ndeki toplantıda öğretmenlik mülakat komisyon başkanlarına, müsteşar yardımcısı ve görevden alınmış iki daire başkanının 'Cumhurbaşkanı listesi' diye verdikleri 'torpil' talimatı Meclis’e taşındı. CHP Milletvekili Ceyhun İrgil, Bakan Yılmaz’a Cumhurbaşkanı selamıyla kimler için torpil yapıldığını sordu.

Öğretmen alımıyla ilgili mülakat süreci öncesi mülakat komisyonları başkanlarının bir araya geldiği Ankara Öğretmenevi’ndeki toplantıda yaşanan skandal, Meclis gündemine taşındı.

Meclis Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a soru önergesinde, “Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt yanında görevden alınmış iki daire başkanı ile birlikte toplantının yapıldığı salona geldi. Kendisine bağlı olmamasına rağmen, toplantıdaki komisyon başkanlarına mülakatlarda Cumhurbaşkanlığından gelen isim listesine 5 ile 10 arası, Başbakanlık, Bakanlar ve Müsteşar’dan gelen isim listelerine ise 1 ile 5 arası puan verilmesinin talimatını verdi. Müsteşar Yardımcısı Kurt’un verdiği bu talimata, toplantıyı yöneten Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız karşı çıktı” dedi.

Bakan Yılmaz'a Ankara Öğretmenevi’ndeki toplantının nedenini ve alınan kararları soran İrgil “Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt’un yanında toplantıya getirdiği daire başkanları kimlerdir” diye sordu.

Bakanlık bünyesinde bürokratlar arasında yaşanan bir kavga olduğu ve bu kavgaya da Cumhurbaşkanı ile Başbakanın taraf olduğu iddialarına yanıt isteyen İrgil, “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanı selamıyla kimler için torpil yapılmaktadır?” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 21:15

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