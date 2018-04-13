CHP'li Bakan, işten çıkarılan üniversite işçilerini sordu

CHP'li Murat Bakan, işten çıkarılan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ege Üniversitesi işçilerini hükümete sordu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan en az 10 işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını ve Ege Üniversitesi’nde çalışan işçilerin kadroya geçiş sürecinde güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılmalarını hükümete sordu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ege Üniversitesi’nde çalışan işçilerin kadroya geçiş sürecinde güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılmalarını Meclis gündemine taşıdı. Bakan, işçilerin işe iadesi için Hükümet’te çağrı yaptı. Ege Üniversitesi'nde çalışan 450 taşeron işçinin güvenlik soruşturmalarını geçip sınavlarda başarılı oldukları halde kadroya geçememesine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'a soru öönergesi veren Bakan, “Yıllardır üniversitede çalışan, adli sicil kaydı temiz olmasına rağmen ‘gerekçesiz’ olarak işten çıkarılan işçileri işlerine iade edecek misiniz?” dedi.

'HANGİ SOMUT BULGULARA RASTLANDI?'

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik arşivi soruşturması ileri sürülerek tazminatsız olarak işten atılan en az 10 işçinin de akıbetini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na soran Bakan, “Üzgün ve şaşkın olduklarını belirten işçiler sabıka kayıtları temiz çıkmasına rağmen güvenlik soruşturmasında neye dayanılarak işten çıkarıldıklarını merak etmektedirler. İşlerini, ekmeklerini geri istemektedirler” dedi.

Bakan, işten atılan işçilerin güvenlik araştırmalarında hangi somut bulgulara rastlandığına yanıt istedi ve “Herhangi bir suç işlemediklerini, iş yerlerinde haklarında tutanak dahi tutulmadığını belirten işçiler neden işten çıkarılmışlardır? Bu işçilerin işlerine geri dönmesi için bir çalışma yürütülmekte midir?”sorularını yönetti. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 20:57

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