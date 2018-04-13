Türk-İş’ten Maltepe mitingine katılmaya onay

Türk-İş Başkanlar Kurulu’ndan İstanbul Maltepe’de düzenlenecek 1 Mayıs mitingine katılım için onay çıktı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu bugün Ankara’da Türk-İş Genel Merkezi’nde 1 Mayıs gündemiyle toplandı. Türk-İş’in merkezi olarak Hatay’da yapacağı miting için çevre illerden üyelerin katılımının sağlanacağı belirtilen toplantıda, İstanbul’daki işyerlerinden üyelerin talebiyle İstanbul mitingi de gündeme geldi.

Ankara ve İzmir gibi büyük illerde Türk-İş’e bağlı sendika şubelerinin ortak kutlamalara katıldığı ancak yıllardır İstanbul’da 1 Mayıs kutlanamadığı dile getirilen toplantıda, Türk-İş’e bağlı sendikaların üyesi işçilerin sendikal kimliğini ifade edemeden, bireysel olarak İstanbul’da diğer konfederasyonlar tarafından düzenlenen mitinge katıldığı aktarıldı.

Toplantıda Maltepe’de yapılacak mitinge katılma imkanının tanınması gerektiği ifade edildi. Bunun üzerine İstanbul’daki şubelerden isteyenlerin pankartlarıyla Maltepe mitingine katılabileceği kararı alınırken, bu karar İstanbul Bölge Temsilcisi ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile de paylaşıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

İstanbul 1 Mayısı Maltepe'de kutlanacak

EMEP: 1 Mayıs’ta Maltepe’deyiz

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 20:08

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