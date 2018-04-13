'Haberleri ulaştırmak gazeteciliğin gereğidir'

Uluslararası gazetecilik örgütleri, Paradise belgelerini haberleştiren gazetemize yönelik ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarına tepki gösterdi.

Paradise Belgelerini haberleştiren gazetemize yönelik ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarına ilişkin tepki yağıyor. Evrensel Gazetesi Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı hakkında açılan ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamasına ilişkin konuşan uluslararası gazeteci örgütleri, “Suçlamalardan temiz çıkmanın yolu gazetecileri zindanlara sokmak değil iddialarla ilgili güvenilir yanıtlar getirmektir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile kardeşinin de adının geçtiği, ‘offshore’ yöntemi ile vergiden kaçan şirketleri ortaya koyan ‘Paradise’ Belgelerini haberleştiren gazetemize Berat ve Serhat Albayrak’ın şikayeti üzerine ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarıyla ilgili dava açılmıştı. Evrensel Gazetesi Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı 18 Nisan’da hakim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesi gazetemizle dayanışma açıklaması yapan uluslararası gazeteci örgütlerinin Türkiye temsilcileri, tüm dünyada gündem olan ve haberleri yapılan Paradise belgeleri ile ilgili davanın düşürülmesini istedi.

RSF: AKILLARINA GELEN TEK YOL CEZA

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu, siyasileri gazetecileri hapsetmeye çalışmaktan vazgeçip kamuoyuna doyurucu açıklamalar yapmaya çağırdı. Önderoğlu şöyle konuştu: “Siyasi yetkili pozisyonunda olanların, başka konularda mikrofon ellerinden düşmezken, haklarında suçlamalara sıra gelince tek yol olarak akıllarına ceza davalarının gelmesi demokrasinin kötüye kullanılmasıdır. Suçlamalardan temiz çıkmanın yolu gazetecileri zindanlara sokmak değil iddialarla ilgili her platformda, Mecliste ve kamuoyunda, doyurucu ve güvenilir yanıtlar getirmektir. Mahkemeden Çağrı Sarı’nın kamuoyunun ilgilendirmeye dair sorumluluğunu dikkate almasını ve gazeteciyi aklamasını bekliyoruz”.

Evrensel'e 'Paradise Papers' davası: ‘Bu dava yargı eliyle sansürdür’

IPI: SOMUT GERÇEKLER HABERLEŞTİRİLDİ

IPI Türkiye Savunu Koordinatörü Caroline Stockford ise hakkında dava açılan haberin, tartışmasız somut olguların haberleştirildiği bir makale olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “IPI, makalenin sorumlu editörüne “hakaret” davası açılmasından ötürü endişe içindedir. İlgili ve doğru haberleri okuyuculara ulaştırmak gazetecilik mesleğinin gereğidir. IPI, medyaya sansür uygulamaya yönelik bir girişimi daha kınıyor, ve Türkiye’de haberin serbest dolaşımını ve halkın bağımsız kaynaklardan habere erişim hakkını savunuyoruz. Evrensel gazetesi, “Paradise Papers” üzerine makalesiyle, aynı Avrupalı gazetelerin haberleştireceği gibi, kurumsal sorumluluğunu yerine getirmektedir. Gazetenin Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı’ya karşı açılan bu dava derhal düşürülmelidir.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 22:11

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