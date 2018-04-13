Ferit İli'nin babası: Çocuk katili nasıl kahraman olur?

17 yaşında polis kurşunuyla öldürülen Ferit İli’nin babası, yargılanan polislerden 3'üne beraat, 1'ine de 1 yıl 8 ay hapis verilmesine isyan etti.

17 yaşındaki Ferit İli’nin öldürülmesiyle ilgili davada ömür boyu hapis talebiyle yargılanan polislerden üçü beraat etti, biri de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba Celal İli karara “Mahkeme ‘Ben kahraman Türk polisiyim’ diyen sanığa 20 ay ceza veriyor. Çocuk katili nasıl kahraman olur?” diyerek isyan etti.

Antalya’da 17 yaşındaki Ferit İli’nin ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan polis memurları H.S, E.S, H.U. ile Ali Aktoz hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan ve ‘Çocuk Koruma Kanunu’nu ihlal’den ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında, son sözü alınan sanıklardan H.S, olay günü havaya ateş ettiğini, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını istedi. Sanık Ali Aktoz da görev icabı olay yerinde bulunduğunu, suçlamaları reddettiğini belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti. Diğer iki sanık da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar H.U, E.S. ve H.S’nin beraatine karar verdi. Sanık Ali Aktoz ise ‘taksirle ölüme sebebiyet’ suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

‘OĞLUMU ÖLDÜRMEDEN YAKALAYABİLİRLERDİ’

Baba Celal İli mahkemenin verdiği kararın kendilerini ailece yıktığını söyledi. Adaletin yerini bulacağına inandığı için 2 yıldır mahkeme kapılarında beklediğini kaydeden Celal İli, şunları söyledi: “Polislerin benim oğlumu kasten öldürdüklerini düşünüyorum. Oğlumu öldürmeden de yakalayabilirlerdi. Adalete olan inancım, bu kararla kalmadı. Doğru karar vermediler. Adalet herkese eşit olmalı. Heyettekilerin ellerini vicdanlarına koymalarını bekledim. Ama olmadı. Hakimler taraf tuttularsa onları Allah’a havale ediyorum. Onlarla ahirette hesaplaşacağım.”

‘BENİM CİĞERİMİ, CANIMI ALDILAR’

1 yıl 8 ay ceza alan Polis Ali Aktoz’un karar duruşmasında ‘Ben kahraman Türk polisiyim’ dediğini belirten Celal İli, şöyle devam etti: “Mahkeme ‘Ben kahraman Türk polisiyim’ diyen sanığa 20 ay ceza veriyor. Çocuk katili nasıl kahraman olur? Benim ciğerimi, canımı aldılar. Onlar bir kişiyi öldürmedi. Bir aileyi yaktılar.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ailesinin yanına gitmek için 18 Temmuz 2016 tarihinde, uçakla Antalya’ya gelen Ferit İli, havalimanında taksiye bindi. İddiaya göre taksi durağında bekleyenlerden bazıları İli’den şüphelenerek polisi aradı. Bunun üzerine İli’nin içinde bulunduğu taksi, havalimanı girişindeki nizamiye kapısı önünde polisler tarafından durduruldu. Hakkında yakalama kararı bulunduğu öne sürülen Ferit İli’nin kendisinden kimlik istenince taksiden inerek kaçmaya başladığı iddia edildi. Polisin ateşi sonucu yaralanan Ferit İli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (Antalya/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 19:54

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