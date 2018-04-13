Nilay Etiler: Sağlıkta reform, kâr edecek her şeyi kapsıyor

AKP’nin sağlık karnesini değerlendiren TTB Halk Sağlığı Başkanı Prof. Dr. Nilay Etiler, artan şiddete ve ek ödemelere dikkat çekti.

Necla DEMİR

AKP’nin yeni bir sağlık ortamı oluşturduğunu söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Başkanı Prof. Dr. Nilay Etiler, genel sağlık sigortası ile yurttaşlara prim ücretinin yanı sıra ek ödemeler çıkarıldığını ayrıca sağlıkta şiddetin arttığını söyledi.

7 Nisan 1943’ten bu yana 7-14 Nisan tarihleri Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanıyor. Haftaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TTB Halk Sağlığı Başkanı Prof. Dr. Nilay Etiler, AKP’nin sağlık karnesini değerlendirdi.

Serbest piyasa dinamikleriyle yönetilen sağlık sisteminin yaratılmasının AKP’nin sağlık reformunun özeti olduğuna işaret eden Etiler, “Bu sistem kâr edilebilecek her şeyi kapsıyor. Örneğin geleneksel ve alternatif sağlık uygulamaları, sülük, hacamat, homeopati gibi bilimsel etkinliği kanıtlanmamış yöntemler de var. Böylece daha çok hasta yani ‘müşteri’, daha çok kâr var” dedi. Etiler, sağlık sisteminin sağlık çalışanlarını araçsallaştırdığı ve bunun sonucunun da şiddet olarak karşılarına çıktığını belirtti.

‘SAĞLIK PARALI HALE GELDİ’

“Sağlık harcamalarında herkesi kapsadığı öne sürülen kamu sağlık sigortası yani genel sağlık sigortası (GSS) olsa da prim borçları nedeniyle sistemden tam olarak yararlanamıyor” eleştirisini yapan Etiler, GSS’nin yaşama geçirilmesiyle sistemden yararlanan kişilerin dahi cepten harcamalarında önemli bir artış olduğunu söyledi. Etiler, “Sadece sistemi kullandığında ödediği katkı payları ve doğrudan cepten ödemeler toplam sağlık harcamalarının yüzde 16’sını oluşturuyor. Buna primleri de eklediğimizde bugün Türkiye’de sağlığın paralı hale geldiğini çok net olarak görebiliriz” diye belirtti.

YILLARDIR KARŞI ÇIKIYORUZ

Hükümetin sağlıkta dönüşüm programlarına karşı en büyük direncin TTB ve SES’ten geldiğine vurgu yapan Etiler “TTB, yaklaşık 30 yıldır sağlık reformuna karşı duruyor. Bunda da çok haklı bir argümanı var. Sağlık haktır diyor. Sağlık reformu ise ne diyor. Devlet sağlık için para ödememeli, herkes kendi ihtiyacını görsün diyerek sağlığı bir vatandaşlık hakkı olmaktan çıkarıyor” dedi. TTB’nin bugüne kadar AKP dahil sağlıkta neoliberal dönüşüm yapmak isteyen tüm hükümetleri deşifre ettiğini belirten Etiler, bu nedenle hekim örgütüne karşı olumsuz bir tutum geliştirildiğini söyledi.

‘EN ÖNEMLİ SORUN ŞİDDET’

Etiler, AKP’nin iktidara gelmesiyle hekim ve tüm sağlık çalışanlarının yaşadığı en önemli sorunun sağlık kuruluşlarında yaşanan şiddet olduğunu belirtti.

Etiler şunları söyledi:

“Bu şiddet, yeni sağlık uygulamalarının yaşama geçirilmesi sırasında yaşanan aksiliklerin sorumlusu olarak sağlık çalışanlarının gösterilmesiyle çok yakından ilişkili. Hasta hakları birimleri şikayet merci haline getirildi, asılsız ihbarlar soruşturma konusu yapıldı. Bu süreçte intihar eden, öldürülen, sakat bırakılan hekim ve sağlık çalışanları oldu. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 19:17

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