Zeytinburnu'daki lüks rezidans inşaatında çalışan işçiler yol kapattı

İstanbul Zeytinburnu'da rezidans inşaatında çalışan işçiler, yemeklerin iyileştirilmesi ve ücretlerin zamanında verilmesi talebiyle yol kapattı.

İstanbul Zeytinburnu’da Özak, Yenigün ve Ziylan ortaklığıyla yapılan rezidans inşaatında yemekler kötü olduğu için aç kaldıklarını belirten işçiler isyan etti. İşçiler, yemeklerin iyileştirilmesi, ücretlerinin zamanında yatırılması için yol kapattı.

Zeytinburnu’da yapımı süren rezidans inşaatında çalışan işçiler, “Uzun süreden beri yemekler kötü, aç kalıyoruz. Bu da yetmezmiş gibi bugün yemekhanenin kapısı kapalıydı. Yemek saatini 12.30’a ertelediklerini söylediler, biz de isyan ettik” dedi.

Ücretlerinin de gecikmeli olarak ödendiğini ifade eden işçiler, “Yemekler daha iyi olsun, insanca çalışmak istiyoruz. Maaşlarımız zamanında verilsin” dedi. İşçiler kısa bir süreliğine dışarıda yol kapattı. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net