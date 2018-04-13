Almanya’da camide çocuklara askeri üniformayla tören tartışılıyor

Almanya'da bir camide 4 ile 7 yaş arası çocuklara, Çanakkale anması adı altında askeri üniformalar giydirilerek yaptırılan tören tartışılıyor.

Herford’da DİTİB’e bağlı bir camide Çanakkale anması adı altında askeri üniformalar giydirilen ve ellerine oyuncak silahlar verilen 4 ile 7 yaş arası çocuklara, mehter marşı eşliğinde askeri tören yaptırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine görüntüler sosyal medyada silindi. Alman basınında haberin geniş bir şekilde yer alması ve sert eleştirilere maruz kalması üzerine DİTİB cami yöneticileri açıklama yapmak zorunda kaldılar.

Cami yönetim kurulu adına Necati Aydin yaptığı açıklamada, niyetlerinin aslında kötü olmadığını ve kesinlikle politik bir mesaj vermek istemediklerini bunun sadece bir anma olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

Herford Bölgesinde Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDU) Federal Parlamento milletvekili Carsten Linnemann ve CDU eski milletvekili Tim Ostermann görüntülere sert tepki gösterdi.

Erdoğan’ın iktidara gelmesinden bu yana Almanya’da kendi politikasını yayarak kendisine bağlı bir topluluk yaratmaya çalıştığını ifade eden politikacılar, bu durumun kabullenemez olduğunu ifade ederek, olayın soruşturulması gerektiğini ifade ettiler.

Herford Belediye Başkanı Tim Kähler basına yaptığı açıklamada, “Afrin işgalini haklı çıkarmak için çocuklar kullanılarak propagandası yapılmaktadır. Zeytin Dalı harekatı başladığından beri Erdoğan’nın üniformalı çocukları yanına alarak savaş propagandası yapmaktadır. Burada da benzer şeyler yaygınlaşıyor. Kabul edilecek bir durum değil. Görüntüler gerekli mercilere iletildi ve soruşturma kısa sürede başlayacak” dedi.

Entegrasyon ve Çocuk Bakanı Joachim Stamp, Herford'daki olaya ilişkin yaptığı açıklamada, görüntülerin rahatsız edici ve kabul edilmez olduğunu ifade ederek, “DİTİB’in Türk hükümetinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dair endişelerimizi daha da artırıyor. Bu olayın açığa çıkması soruşturmanın derhal başlatılıp olayın aydınlatılması gerekiyor” dedi.

Alman basını olayı büyük skandal olarak değerlendirdi

Alman basını olaya geniş yer verdi. Haberde, özellikle 2016 yılında Türkiye'de yapılan darbe girişiminden bu yana Almanya'da da bu tür olayların artığı, Afrin işgalinin başlamasından sonra da milliyetçi duyguların daha da yaygınlaştığı dile getirildi. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 16:11

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