Karadeniz’in köklü kulüplerinden Artvin Hopaspor’un tarihi belgesel oluyor: 'Sevdalıktır Atmaca'

Son yıllarda amatör ligde oynadığı maçlarla gündeme gelen Artvin Hopaspor’un tarihi belgesel oluyor. “Sevdalıktır Atmaca: Hopaspor” belgeseli 1961 yılında kurulan Hopaspor’un tarihçesini anlatmayı, Hopa ve Hopaspor’da yer edinmiş eski sporcular, teknik ekip ve gönül veren insan hikayelerini aktarmayı amaçlıyor. Belgesel, aynı zamanda, Hopaspor tarihinin ilk belgeseli olma özelliği de taşıyor.

Belgesel; Hopa’da mahalle aralarında futbol oynayan gençlerden Hopaspor’un kuruluşuna, profesyonel futbol dönemlerinden takımın kümeye giden hikayesine; top toplayıcılardan eski futbolculara, taraftarlardan yönetimine kadar geniş bir yelpazeye ev sahipliği yapıyor. Belgeselde, geçmiş zaman görüntüleri ve hikayeleri dışında, özellikle son 3 yıldır gerek bölge gerek ülke kamuoyuna mal olmuş Hopaspor taraftarlarının görüntülerine ve bugünkü maç yolculuklarına eşlik ediliyor.

Belgeselin yönetmenleri Sıla Ertaş ve Eren Dağıstanlı “Sevdalıktır Atmaca: Hopaspor”u anlattı. Belgeseli “Hopaspor Taraftarına” ithaf eden yönetmenler “Burada başka bir tutku var. Umarız bu tutkuyu yaptığımız çalışmayla yansıtabiliriz” dedi.

‘MESELEYE FUTBOL OLARAK BAKMIYORLAR’

Bir ay süren çekim aşamasında 30 kişiyle röportaj yaptıklarını belirten Sıla Ertaş: “Hopa’nın görülmemiş bir futbol sevgisi var. Aslında meseleye futbol olarak bakmıyorlar. Kendilerinin deyimiyle ‘memleket meselesi’ olarak ele almaları çok güzel manzaraların oluşmasını sağlıyor. Bir aydır çekimler yapıyoruz, onun öncesinde maçlara gidiyorduk Eren ile birlikte. Tribündeydik yani ve bu sevgiye kayıtsız kalamazdık. Neden olmasın diye başladık. Hem tribünlerde olduğumuz hem de Hopa halkının bu sevgisini bildiğimiz için, yönetmen olarak ‘Hopaspor Taraftarı’ yazdık. Gerçekten de her şeye yön veren bizlere de çok yardımcı olan Hopaspor taraftarları ve gönül verenleri var. Zor ve yorucu bir süreç oldu; ama çekim aşamasını bitirdik. 25 saatlik görüntülerin şu an kurgu aşamasındayız ve Hopaspor’un 3. Lig yolunda herkesi motive edecek bir çalışma hazırlayacağız” dedi.

‘BURADA BAŞKA BİR TUTKU VAR ‘

Hopaspor’un tarihinin bilinenden daha derin olduğuna değinen Eren Dağıstanlı: “Başlarken aslında çok kolay olacağını düşünüyorduk. Hopalıydık, Hopadaydık doğal olarak her şey elimizin altında gibi gözükse de öyle olmadı. Araştırdıkça, röportajlara başladıkça konu derinleşti. Eski topçulara, ilk sporculara ulaştıkça aslında kentin takıma olan tutkusunun farkına vardık. Nano Engin (Engin Aliefendioğlu) ve Zamora Orhan (Orhan Özer) gibi Hopaspor’un efsaneleriyle konuşunca gördük ki mesele sadece futbol değil. Burada başka bir tutku var. Umarız bu tutkuyu yansıtabiliriz yaptığımız çalışmayla.” ifadelerini kullandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 14:58

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