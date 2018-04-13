Ankara'da Şeker-İş'in çağrısıyla özelleştirme karşıtı eylem

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ankara'da şeker fabrikası önünde yaptığı konuşmada iktidara yüklendi. Fabrikalar kapanırsa iki ellerinin hem siyasi iktidar hem de Özelleştirme İdaresinin yakasında olacağını belirten Atalay, “Biz bu ülkede işçiyiz, bu ülkenin vergisini veren vatandaşız, tüketiciyiz. Bunları yapanlardan her fırsatta, sandık başta olmak üzere hesap sormak boynumuzun borcu” dedi. Atalay, Özelleştirme İdaresindeki yetkililere ilişkin de “Ne para aldılar bilmiyorum ama iyi para aldıklarını tahmin ediyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı Şeker-İş Sendikası, Ankara Etimesgut Şeker Fabrikası önünde eylem yaptı. “Şeker vatandır vatan satılmaz”, “Vatanı satanı, biz de satarız” sloganlarının atıldığı eylemde hükümete tepki vardı. Şeker Fabrikası önünde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, şekerde özelleştirmenin 3 kez denendiğini ve bunun 4'üncü olduğunu söyledi. Ankara'daki şeker fabrikasının 1968 senesinde kurulduğunu belirten Atalay, “Burayı kuranların çoğu hayatta yok, onlara dua ediyoruz. Bu fabrikaları kapatanlara söyleyeceğimizi net söyleyeceğiz” dedi. Bu fabrikalar özelleşirse ve kapanırsa Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) lobisine prim verilmiş olacağını ifade eden Atalay, “Meydanı onlara bırakmış olursunuz. Bundan kısa zaman evvel şeker kotasını yüzde 5'e düşürdüler. Şimdi Bosna'dan NBŞ bu ülkeye gelecek. Anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

Şeker fabrikalarını alanların çoğunun bu işle alakası olmadığını söyleyen Atalay, “Bu fabrikaları aldılar para kazansınlar, arsaların üstüne çöksünler, 3 gün saonra kapatsınlar diye. Bu satış ile üretim bütünlüğü bozulacak. NBŞ üreticilerine rant yolu açılacak. Pancar şekeri Türkiye'nin bitkisi olmayacak. Bu ülkenin parası yurtdışına gidecek. NBŞ ile insanlar zehirlenmeye devam edecek. Madem NBŞ makbul, güzelse Amerikalı, Avrupalı neden bundan vazgeçiyor?” dedi.

'UYUMA NUMARASI YAPANLARI UYANDIRAMAZSINIZ'

Fotoğraf: DHA

Atalay konuşmasında siyasi iktidar ve Özelleştirme İdaresini uyardı. Atalay, “Biz bu ülkede işçiyiz, bu ülkenin vergisini veren vatandaşıyız, tüketiciyiz. Bunları yapanlardan her fırsatta, sandık başta olmak üzere hesap sormak boynumuzun borcu” dedi. Bu süreçte iktidar partisi milletvekillerinden de ilk defa yüksek ses çıktığına dikkat çeken Atalay, “Uyuyanı uyandırırsınız ama uyuma numarası yapanın kulağına zurna çalsanız uyandıramazsınız. Bizim görevimiz uyuma numarası yapanları uyandırmak. Onun için bu mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

'ÖZELLEŞTİRME İDARESİNİN BAŞINDAKİLER İYİ PARA ALDI'

Özelleştirme İdaresine de tepki gösteren Atalay, şöyle konuştu: Özelleştirme İdaresi, onun başındaki yetkililer ne para aldılar bilmiyorum ama iyi para aldıklarını tahmin ediyorum. 15 senedir bu fabrikaların hiçbirine çivi çaktırmadılar, iş buraya gelsin diye. Bu fabrikalar kapanırsa iki elimiz hem siyasi iktidarın hem de Özelleştirme İdaresinin yakasında. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 15:29

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