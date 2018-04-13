Cağaloğlu’da yeni skandal: Sucuklar merdiven altıymış

Fatih Tarım ve Gıda İlçe Müdürlüğü, Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine yedirilmek istenen sucukların imha edilmesini istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine yedirilmek istenen sucukların, ‘merdiven altı imalatı’ olduğunu açıkladı. Yarkadaş, konuyu belgesiyle birlikte meclise taşıdı.

SKANDALLAR OKULU

Adı sürekli polemikler ve okul müdürünün düzenlediği sucuk partileriyle gündeme gelen Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde yeni bir skandal ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay, öğrencileri düzenlediği partiye çağıran ve okul bahçesinde sucuk pişiren Müdür Necati Yener tepkiyle karşılaşmıştı. 1100 mevcudu bulunan okulda, sucuk partisine sadece 27 öğrenci katılmıştı. Okula getirilen sucuklar ise kimse yemediği için depoya konulmuştu.

‘SUCUKLAR İMHA EDİLMELİ’

Fotoğraf: Barış Yarkadaş Fatih Tarım İlçe Müdürlüğünce hazırlanan rapor

CHP’li Yarkadaş, okul deposuna konulan sucukların, Fatih Tarım İlçe Müdürlüğünce okul kantinlerinde yapılan rutin denetim sonucu ele geçirildiğini belirtti. Fatih Tarım ve Gıda İlçe Müdürlüğünün sucukları inceledikten sonra ‘imha edilmesi’ yönünde karar verdiğini belirten Yarkadaş, belgeyi de paylaştı. Yarkadaş, İlçe Müdürlüğü’nün raporuna göre, o gün okul bahçesine getirilen sucukların, faturasının bile olmadığını anlatarak “Bu sucukların üretim yeri ve tarihi de belli değil. Fatih Tarım Ve Gıda İlçe Müdürlüğü yetkilileri, tahlil yaptı ve bu sonuçlara ulaştı. Böylece 1100 öğrenciye yedirilmek istenen sucukların merdiven altı üretimi olduğu da ortaya çıktı”

‘İYİ Kİ O SUCUKLARI YEMEMİŞLER’

1100 öğrencinin sucuk partisine katılması halinde sağlıksız koşullarda ve kim tarafından üretildiği belli olmayan sucukları yemek zorunda kalacağını belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında öğrencilerin tepkisi işe yaramış... Allah korusun; ya 1100 öğrenci o partiye katılsa ve zehirlense ne olacaktı? Okul Müdürü Yener, şov yapayım derken öğrencilerin hayatını tehlikeye atıyor. Bu sucuklar okula nasıl geldi, kim getirdi bilinmiyor... Bu rezaletin peşini bırakmayacağım.”

‘MEB NİYE KORUYOR?’

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener’in birçok şikayete rağmen korunup kollandığını belirten Yarkadaş, “MEB, aileler ile inatlaşıyor ve hakkında soruşturma süren müdürü koruyor. Olan ise çocuklarımıza oluyor. Okula 30 kilo merdiven altı sucuk getiren müdür, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 14:46

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