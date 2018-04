Kılıçdaroğlu: FETÖ’cüleri temizlemişseniz niye OHAL'i uzatıyorsunuz

Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında savcılara fezleke düzenletenin iktidar olduğunu söylerken 'Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz' dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla 3 ayda bir farklı illerde yaptığı 'Belediye Başkanları' toplantısı için Konya'ya geldi. Toplantıda yerel ve genel seçimler için yol haritasının belirleneceği, belediye başkanlarına tavsiyelerde bulunup, önerilerinin alınacağı belirtildi.

Toplantıda belediye başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de en çok huzura ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

''En çok huzura ihtiyaç duyuyoruz. Birlikte yaşamaya ihtiyaz duyuyoruz. Farklı görüşlere, farklı düşüncelere tahammül edilsin istiyoruz. Birlikte yaşamanın özünde yatan zaten budur. Bu millet kavgadan zaten bıktı. Biz kavga istemiyoruz. Kendi ülkemizde huzur istiyoruz. Kendi ülkemizde huzur isterken, benim gibi düşünmeyen insanın düşüncesini açıkça ifade etmesini istiyoruz. Herkes benim gibi düşünsün, herkes benim gibi karar versin, en doğruyu ben bilir, ben yaparım, benim dışımda yapılanların tamamı yanlış diye düşünce bu topraklada olmamalı. Bu ülkede birlikte yaşamak, huzur içinde yaşamak varken neden kavga, neden gerilim? Sabah, akşam toplumu germenin, toplumu kavga noktasına taşımasının hiçbir mantığı yok.''

OHAL’in 7. kez uzatılması Mecliste görüşülecek

FEZLEKE ÇIKIŞI

Kendisi hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

''Dönüp bana diyorlar ki, devlet memuruyken maaş dışında para kazanmadın. Evet maaş dışında para kazanmadım, haram yemedim, cebimi düşünmedim, yolsuzluk yapmadım. Haram yemeyi, kul hakkı yemeği marifet sayıyorlar. Sen haram yediysen boğazında kurusun kardeşim. Ben haram yemem, yedirmem de. Onun için, CHP iktidar olursa biz malı nasıl götüreceğiz telaşındalar. CHP iktidar olursa, sen ve yandaşların malı götüremeyecek, haram yedirmeyeceğim size. Her kuruşun hesabını vereceksiniz. Biz böyle bir gelenekten, ahlaktan geliyoruz. Oturacaksın, her türlü dümeni çevireceksin, savcılara talimat vereceksin, Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak, biz geri adım atacağız. Bir milim geri atmayacağız. Biz Kuvayı Milliyeciyiz. Biz onlar gibi değiliz. Biz, bize oy versin vermesin, her vatandaşa saygı duyarız. Onlar gibi değiliz, nankör değiliz. Bizim kitabımızda nankörlük yok. Vatandaşa hizmet, halka hizmet, hakka hizmettir. Elli sefer söyledik, kışlaya, camiye, adliyeye siyaset sokmayın diye. Şimdi her tarafta siyaset var. Adalet yok memlekette. Adalet olsa 450 kilometre niye yürüyeyim? Onlar da biliyor bu memlekette adalet yok.''

'1 MİLYONA YAKIN MAĞDUR YARATTILAR'

"20 Temmuz darbesi oldu OHAL ilan ettiler. ‘FETÖ’cülerle mücadele edeceğiz.’ Bugün karar almışlar tekrar 3 ay daha uzatıyorlar. FETÖ’cüleri temizlemişseniz niye OHAL? Muhalifler için. FETÖ’nün baklavacı esnaf sanayici ayağını buldular siyasi ayağı yok. Söyledim bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan zattır ne istediniz de vermedik diyen zattır. Neyi verdin sen? Gücün garibana yetiyor. Gazeteciler milletvekilleri içeride. 1 milyona yakın belki de aşkın mağdur yarattılar.”

'İSTANBUL’U ALACAĞIZ PENDİK’İ DE VERİN'

"Geçen gün İstanbul’dan Çınardere’den bir grup vatandaş geldi. Kartal Belediyesi tapu veriyor Pendik niye vermiyor? Vermemiz için Pendik’i bize vereceksiniz. Garibana nasıl tapu verilirmiş göreceksiniz. İstanbul’u alacağız Pendik’i de verin. 50 yıldır orada oturuyorlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldığın Sulukule orada Romanlar var o Romanlara dokunmuyor. Pendik’teki bu arazi de çok değerli bir yer olmuş. Bize gelip bizden adalet isteyenler geçmişte AK Parti’ye oy vermişler. Verebilirler. Mazlumun yanında durmak bizim namus borcumuzdur dedik.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 14:01

