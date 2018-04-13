OHAL’in 7. kez uzatılması Mecliste görüşülecek

TBMM, 18 Nisan Çarşamba günü OHAL’in 7. kez uzatılmasını konuşacak.

OHAL’in uzatılması teklifi 18 Nisan Çarşamba günü Mecliste görüşülecek. Kabul edilirse OHAL 7. kez uzatılmış olacak.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk kez 21 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL, Ocak ayında 6. kez 3 ay süreyle daha uzatılmıştı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 14:01

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