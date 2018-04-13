Bem Bir Sen’den işçilere tehdit iddiası

Bem-Bir-Sen Diyarbakır Temsilciliğinin, Tüm Bel-Sen üyelerine ihraç listesinde yer alma tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen Diyarbakır Temsilciliğinin, kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesindeki Tüm Bel-Sen üyelerine, sendikadan istifa etmemeleri halinde bir sonraki ihraç listesinde isimleri olacağı yönünde tehditte bulunduğu ileri sürüldü.

Mezopotamya Ajansı’ndan Lezgin Akdeniz’in haberine göre; Bem-Bir-Sen Temsilcileri Zeki Yağmur ve Cemil Yürekli’nin, Tüm Bel-Sen’i “illegal faaliyetler yürütmekle” suçlayıp, belediye hizmet binasında çalışan üyelerinin topluca Memur-Sen’e geçmesi yönünde baskı kurduğu belirtiliyor.

‘İSTİFA İÇİN SÜRE VERİLDİ’

Konuya ilişkin MA’ya konuşan Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Yasemin Noyan, üyelerinin işleri ile tehdit edildiğini belirterek, masalarına Bem-Bir-Sen üyelik formları bırakılarak süre verildiğini söyledi. Noyan, konu hakkında şunları söyledi: “Birden fazla üyemiz sendikaya gelerek, Cemil Yürekli’nin kendilerine ‘Akşama kadar vaktiniz var. Tüm Bel-Sen’den istifa etmezseniz belediye yönetimi bizden isim listesi istiyor. Bir sonraki listede isminiz olacak’ dediğini öğrendik.”

‘YAPILAN GAYRİAHLAKİDİR’

Daha önce 291’i kadrolu memur, 180’i sözleşmeli memur olmak üzere 471 üyelerinin ihraç edildiği bilgisi veren Noyan, iktidara yakın sendikanın tehditleri sonucu bugüne kadar 200’e yakın üyelerinin büyük bir üzüntü içerisinde sendikalarından istifa ettiğini kaydetti. Noyan, halen çalışan 870 üyelerinin olduğunu ekledi. Baskı sürecinden direkt etkilenmiş iş kolu olduklarını dile getiren Noyan, “Üyelerimizi yandaş sendika tarafından tehdit edilmesi gayriahlakidir. Kayyım atanan belediyelerde çalışma yürütemiyoruz. Girişlerimiz engelleniyor. Sendika üyeliği ihraca gerekçe yapılamaz. Sendikal faaliyetler yasal bir haktır. Ve bu hakkımızı savunacağız” vurgusu yaptı.

‘İDDİAYI YARATANLAR İSPATLAMAK ZORUNDA’

İddialar üzerine Evrensel’e konuşan Cemil Yürekli, iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Yüzleşme taraftarı olduğunu söyleyen Yürekli, “Böyle bir iddiayı yaratanlar ispatlamak zorundadır. Ben böyle bir şey söylemedim. İddialar asılsız. Sendikadan sendikaya geçiş oluyorsa sebepleri vardır. Ben kimseye kork yada korkma diyemem. Çalışan bana formunu getir sendikana üye olacağım diyorsa ben nedenini sorgulamam”diye konuştu (DİYARBAKIR)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 12:59

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