RTÜK üyesi: İnternete ehliyetle girilsin, ehliyeti de hükümet versin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) AKP'li üyesi Taha Yücel, internete trafikte olduğu gibi ehliyetle girilmesine yönelik bir öneri yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) AKP’li üyesi Taha Yücel, internete trafikte olduğu gibi ehliyetle girilmesi önerisinde bulunup, ehliyetin de hükümet tarafından verilmesini savundu.

Cumhuriyetim haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) AKP’li üyesi Taha Yücel, “İnternete ehliyetle girilmeli” önerisinde bulundu. Türkiye’de internetin 25. yılı nedeniyle ODTÜ’de düzenlenen etkinlikte konuşan RTÜK üyesi Yücel, trafikte olduğu gibi internette de ehliyet zorunluluğu getirilmesini önerdi. Yücel, dinleyicilerin şaşkınlıkla izlediği konuşmasında şunları söyledi:



"Detaylı konuşmadık henüz ama bir internet ehliyeti kavramım var. İnternet okuryazarlığı, interaktif eğitimini oluşturmamız lazım. Bundan kastım, basitçe internete bağlanan insanlara, opsiyonel olabilir veya zorunlu olması da düşünülebilir. Nasıl trafiğe çıkarken bir ehliyet aranıyorsa internete bağlanan insanlarda da en azından bir temel internete bağlanma yeterliliği ve ehliyeti aranmalı.



İnsanların vaktini almadan basit bir interaktif eğitimle ama anladığını da görerek, 4-5 aşamalı bir interaktif eğitimle sonuçlandırıp, sonra isterse Ulaştırma Bakanlığı'mızın, BTK'nın, ilgili kişi veya kurumların imzasıyla bir ehliyetin, onun cihazına yüklendiği 'internet ehliyetiniz hayırlı olsun, artık internetle ilgili temel bilgilere sahipsiniz' denilmesi, en azından insanların böylece bilinçlenmesi sağlanabilir. Bu 'İnternet Ehliyeti' kavramını da görüşlerinize arz ediyorum.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 11:35

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