Taşeron düzenlemesi nedeniyle 12 gündür işsiziz

Kayseri'de taşeron düzenlemesi sonucu işsiz kalan işçiler, işten çıkarıldıkları günden beri yaşadıklarını yazdı.

İşine son verilen bir grup taşeron işçi

Kayseri

12 gündür işsiziz! 18 gün sonra maaş alacaktık… Ev kiramız, elektrik, su, çocukların okul masrafı, mutfak masrafları vs derken geri kalan para ile diğer ayı getirmeye çalışacaktık… Anlayacağınız bu kötü şartlarda bile yaşam hakkı tanınmıyor. Bir arkadaşımızın oğlu kumbarasında biriken 13 lira 55 kuruşu vermiş babasına. “Benim ihtiyacım yok. Bunları sen harca baba” diye… Çocuklarımıza bunu kim niye reva gördü?

İş aramaya başladık… Hiçbir yerde iş bulamadık henüz… Ama ekmeğimizi taştan çıkarmasını da biliriz. Fakat biz hak ettiğimiz işimizi geri istiyoruz. KHK adı altında bizim ve ailelerimizin hakları gasbediliyor. Öte yandan işsizlik maaşına başvuru yaptık ama SGK’de memurun KHK ile işten atılanlara verilen koddan haberi bile yok! Tazminatlarımızı alacağımızdan bile emin değiliz! Devlet hastanesinde yaklaşık 110 işçiye “feragatname” imzalattılar. İşçiler arasında “İşime son verilebilir” korkusu hâlâ hakim…

İşine son verilen taşeron işçiler olarak biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakülte içinde bir grup işçi ve ailelerimizle ve bize destek veren kurumlar ile açıklama yaptık… Sesimizi duyurmaya çalıştık. İlk yanımızda olan, bizle irtibat kuran Evrensel gazetesine teşekkür ediyoruz. Evrensel sadece haber yapıp kenara çekilen bir gazete değil, fikir veren, yol gösteren, haklarının bilinmesi için uğraşan mücadeleci bir gazetedir.

Ardından ekip olarak, “Siyasi partileri gezelim” diye konuştuk. Kayseri’de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, SP, EMEP’i ve CHP’li Vekil Çetin Arık’ı ziyaret ettik. Aldığımız sonuçlar ise şöyle;

AKP’li yöneticiler, “Siz arşiv araştırmasını geçmemiş olsanız, sınava alınmazdınız. Herhangi bir suçunuz olsa taşeron çalışırken de çıkarılırdınız” dedi ve hukuki sürece başvurun denildi. CHP ve İYİ Parti ile görüşmemiz, “Süreçten yeni haberimiz oldu. Elimizden ne gelirse bu süreçten sonra yaparız” dediler. MHP’li yönetici, “Sizin durumunuza, yardımcı olmaya çalışalım” dedi. SP’li yöneticiler, “Destek vereceğiz” dedi. EMEP yöneticileri ise, sürecin başından beri yanımızda olan bir parti idi. Mücadelemizde bize destek olacaklarını söyledi. Biz işçiler olarak, yaptığımız açıklamaların arkasındayız. Kamuoyu oluşturmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İşimize dönene kadar mücadelemiz devam edecek…

Teşekkürler.

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 02:53

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