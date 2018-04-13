Binlerce 'istismara karşı önlem alınsın' imzası Meclise gönderildi

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği tarafından 'cinsel istismara karşı önlem alınsın' talebiyle toplanan imzalar Meclise gönderildi.

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği'nin çocuk istismarının önlenmesi talebiyle topladığı 4 bin imza Meclise gönderdi.

Kadınlar, "Çocuk İstismarını Aklatmayacağız" sloganıyla 1 aydır sürdürdüğü kampanyayı noktalayarak topladıkları imzaları TBMM Çocuk Hakları Komisyonu'na gönderdi.

Başta Derince olmak üzere Kocaeli'nin İzmit ve Körfez gibi ilçelerinde kapı kapı gezerek, pazar yerlerine açtıkları stantlarla imza toplayan Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği üyesi kadınlar, bugün yaptıkları basın açıklaması sonrası imzaları TBMM'ye postaladı.

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği'nde basın açıklamasını okuyan başkan Fatma Şahin, topladıkları imzaların takipçisi olacaklarını ifade etti. Şahin komisyonda yer alan vekillere seslenerek, "Çocuk istismarı insanlık suçudur. Bu suça sessiz kalmak da suçtur. Çocuklarımızın geleceği, güvenli bir yaşam sürmeleri için komisyonunuzun çalışmalarının bütün çocukların sorumluluğunu taşıdığı bilinciyle hareket etmesini talep ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından imzalar TBMM'ye postalandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Kocaeli’de cinsel istismara karşı başlatılan imza kampanyası sürüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 01:30

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