Şair Ruşen Hakkı İzmit'te anıldı

Şair ve Gazeteci Ruşen Hakkı, ölümünün 7. yılında İzmit'te sevenleri, dost ve akrabalarının katılımıyla düzenlenen etkinlikle anıldı.

Şair ve Gazeteci Ruşen Hakkı, ölümünün 7. yılında İzmit'te anıldı. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) düzenlenen etkinliğe Ruşen Hakkı'nın sevenleri, dost ve akrabaları katıldı.

KYÖD Başkanı Mehmet Toker'in ardından konuşan Ruşen Hakkı'nın kızı Nilgün Sezeralp, babasına yazdığı mektubu okudu. Babasının hayatta en zor şeyin insan olabilmek olduğunu dile getirdiğini vurgulayan Sezeralp, "Evimizde senin sevdiğin eski bir çiçek kök saldı iyice, korkuyorum bize küsecekler, sen de küsersin bize diye. Hayatta ki en zor şeyin, insan olabilmek, insan kalabilmek olduğunu söylerdin hep. Geçenlerde Adnan Özyalçıner ve Hakkı Zariç bir etkinlik için şehre geldi, Adnan abiyi görünce seni gördüm adeta. Sonra çocukluğum aklıma geldi, Adnan Abi ve Sennur Sezer ile olduğunuz siyah beyaz fotoğraf hâlâ duruyor bizde. Geçenlerde amcam da yanına geldi, onu; 'Herkese selam, babama hasret' diyerek uğurladık" dedi.

'HALK EDEBİYATI İLE TOPLUMCU GERÇEKÇİLİĞİ BULULTURDU'

Etkinlikte konuşan Yeni e editörü Hakkı Zariç ise Ruşen Hakkı için "Çok ciddi kıskançlıklar yaratan aşk şiirleri de yazardı. İçinden tren geçen bir memleketin onurlu insanlarını, hayatı yeniden var eden işçileri yazdı" dedi.

Ruşen Hakkı ile şiir akrabalığı olduğunu belirten Zariç, "Ruşen Hakkı bizim kuşağın genç yazarları için büyük bir üstattı. Çıkan kitaplarımızı ilk o köşesinde yazardı, bu bizim için çok değerliydi. Ölümünden sonra bir arkadaşımız 'Kitaplarımızı kim okuyacak, eleştiri yazısı yazacak artık' demişti. Şairin bir kentte yaşarken o kentle özdeşleşmesi çok değerli. Şiir akrabalığımız vardı onunla. Halk edebiyatı ile toplumcu gerçekçiliği bir damarda buluşturan bir şiir militanıydı o" diye konuştu.

Ruşen Hakkı'nın yaşamındayken ve ölümünden sonra ona yazdığı şiirleri Ruhan Odabaş okudu. 12 yıl aynı gazetede, aynı odada, hatta aynı masada çalıştıklarını anlatan Odabaş, "Grev çadırlarında birlikte olduğumuzu hatırlıyorum. İşçilere moral vermek için Ruşen abimize şiirler okutuyorduk. Ruşen Hakkı kentine sevdalı bir insandı. 2006 yılında Yunus Nafi Şiir Ödülü'nü alırken törende, 'Bu ödülü şehrim adına alıyorum' demişti" ifadelerini kullandı.

Özgür Barış, 90'lı yıllarda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. O yıllarda İzmit'te edebiyat söyleşilerinin yapıldığı bir kafede Ruşen Hakkı ile tanıştıklarını söyleyen Barış, "Ondan sonra İzmit'e her ayak bastığımda ilk önce Ruşen Hakkı'nın yüzünü gördüm, sonra annem ve babamın" dedi. Barış, 1999 yılında Ruşen Hakkı için yazdığı şiiri okuyarak konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından anma etkinliğinde Fethi Çaçan'ın Ruşen Hakkı'nın sevdiği Kütahya türkülerini seslendirdi. Ruşen Hakkı'nın şiirlerini ise Ahmet Yaşar Tezulaş, Lale Tığ, Mehmet Şen, Münire Çalışkan Tuğ, Ömer Akın ve Dilek Ayrıbaş okudu. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 01:21

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