Finlandiya’da gazeteciler can güvenliği istiyor

Finlandiya’da 82 medya kuruluşunun yazı işleri müdürleri, hükümetten can güvenliklerinin sağlanması için yasal düzenlemeler yapmasını istedi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da gazetecilere yönelik tehdit ve saldırıların artmasına tepki gösteren 82 medya kuruluşunun yazı işleri müdürleri, ortak bir açıklama yaparak hükümetten can güvenliklerinin sağlanması için yasal düzenlemeler yapmasını istedi.

Gazeteciler ve kendi adlarıyla görev yapan medya mensuplarının kapsamlı baskı ve doğrudan tehditlerle karşılaştıklarını söyleyen gazeteciler “Son zamanlarda yıldırma ve tedirgin etme daha kötü bir hal aldı” diyerek gazetecilere yönelik baskı ve tehditlerin arttığını belirtti. Tehditlerin genellikle anonim olduğuna ve sahte adlar kullanılarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken yazı işleri müdürleri, tehditlerin özellikle en büyük medya kuruluşları Turun Sanomat ve Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’de görev yapan gazetecilere yöneldiğine dikkat çekti.

YASAL DÜZENLEMELERE GİDİLMELİ

Bundan birkaç yıl önce yapılan değişiklikle "yasa dışı baskı" kavramının yasalarda yer almasının ileriye doğru atılmış bir adım olduğunun belirtildiği açıklamada bunun yetersiz olduğu vurgulandı. Ayrıca yasadaki değişikliğin "kapsamlı bilgi savaşının ortaya çıkardığı sorunları" gidermekte yetersiz kaldığı belirtildi.

Gazetecilere yönelik yıldırma ve tehditlerin kapsamından dolayı sistematik baskı olarak sınıflandırılması gerektiğini belirten makalede bunun ifade özgürlüğüne yönelik tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Baskı ve tehditlerin gazetecilerin görevlerini yapmasını zorlaştırdığı ve bir çok gazetecinin otosansür uyguladığı belirtilen ortak açıklamada, politikacılar ve bürokratlardan gazetecilerin hukuki güvencelerinin sağlanması için yasalarda düzenlemeler yapılması istendi.

BÖYLE BİR FİNLANDİYA’YI İSTEMİYORUM

Çağrıda imzası bulunan Västra Nyland gazetesi Yazı İşleri Müdürü Marina Holmberg, Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’ye çağrının geçtiğimiz yıl Turko’da gerçekleşen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren IŞİD sempatizanının yargılanmasının başlaması dolayısıyla yapıldığını söyledi.

Saldırı sırasında bir Afganistanlının saldırıya uğrayanlara yardım ettiğini yazdığı için gazeteci Rebekka Härkönen’in tedit edildiğini hatırlatan Holmberg, “Sadece kendisini değil, ailesi ve çocuklarını da tehdit ettiler. Ben böyle bir Finlandiya istemiyorum” dedi.

Finlandiya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Turun Sanomat’ın Åbo’daki muhabiri Rebekka Härkönen, 18 Ağustos’ta Turko’da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan hemen sonra olay yerine giderek olanları kamuoyuna duyurmuştu.

TEHDİTLER SONUCU TAŞINMAK ZORUNDA KALDI

Härkönen’in saldırı sırasında bir Afganistanlı gencin saldırganı durdurmak için müdahale ettiğini yazması ırkçı ve yabancı düşmanı çevrelerinin tepkilerine yol açmıştı.

Yabancı düşmanı, popülist parti Gerçek Finliler’in başkanı Jussi Halla-aho, gazeteciyi saldırıyı önlemeye çalışan Finlandiyalıların yerine saldırıya müdahale eden göçmenleri öne çıkarmakla suçlamıştı.

Yüzlerce tehdit alan Härkönen, bundan bir süre önce Åbo’dan Helsinki’ye taşınmak zorunda kalmıştı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 01:05

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