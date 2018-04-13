Ortaokulda, imamdan velilere aile ve çocuk eğitimi söyleşisi

Karşıyaka'daki Şehit Ahmet Oruç Ortaokulunda, cami imamının velilerle 'aile ve çocuk eğitimi' adı altında söyleşi gerçekleştireceği duyuruldu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Şehit Ahmet Oruç Ortaokulunda, cami imamının öğrenci velilerine 'aile ve çocuk eğitimi' adı altında söyleşi gerçekleştireceğini duyurdu. Veliler, telefonlarına gelen mesajla aldıkları haber sonrası tepkili.

Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu öğrencilerinin velilerine, Karşıyaka ilçesinde bulunan Gültekin Camii’nin imamının gerçekleştirdiği söyleşinin duyurusu yapıldı. Mesajda "12 Nisan 2018 (yarın) 14.00'te okulumuz konferans salonunda velilerimize yönelik Gültekin Cami imamı Veysel Beyin 'Aile ve Çocuk Eğitimi' konulu söyleşisi olacaktır. Katılımınızı bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Etkinliğe ilişkin Evrensel'e konuşan bir veli "Çocuklarımıza böyle mi eğitim verilecek? Bir imam bizim okulumuz konferans salonunda bu söyleşiyi nasıl düzenler? Dini eğitim almak isteyen camide alsın. Ama bizim çocuklarımıza ve velilere eğitim verecek kişi nasıl imam olabilir? Ben çocuğumu devlet okulu diye buraya yazdırdım ancak gelen bu mesajla şoktayım" dedi.

Diğer velilerin de tepkili olduğunu anlatan veli, okul müdüründen okula aile birliğine yönlendirilen bu mesajla eğitimde gelinen noktayı eleştirdi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 00:46

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