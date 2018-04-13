Beyaz Saray: Suriye toplantısından nihai bir karar çıkmadı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyiyle Suriye gündemli toplantısından 'nihai bir kararın çıkmadığını' bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün toplanacağız, kararımız yakında" açıklamasında bulunmuştu. Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyiyle Suriye gündemli toplantısından "nihai bir kararın çıkmadığını" bildirdi.

Trump, bugün Suriye kriziyle ilgili bir dizi toplantı yapacaklarını ve yakında karar vereceklerini söylemişti. Trump ''Bugün bir dizi toplantı yapıyoruz, neler olacağını göreceğiz. Artık bazı kararlar almak zorundayız, dolayısıyla oldukça yakın zamanda alacağız'' ifadelerini kullanmıştı. Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı sonunda bir açıklama yapan Beyaz Saray, "Trump güvenlik ekibiyle görüştü, toplantıda nihai bir karar alınmadı" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray ayrıca, Trump'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yine telefon görüşmesi gerçekleştireceğini de duyurdu. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 00:13

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