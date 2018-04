Yalova Belediyesinde 2018-2019 yılı toplu iş sözleşmesi imzalandı

CHP’li Yalova Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasındaki TİS görüşmeleri tamamlandı. En düşük memur maaşına aylık ortalama 1750 lira ücret artışı sağlandı.

CHP’li Yalova Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Yalova Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen törende, 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesine imza atıldı. Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi, yetkili bulunduğu Yalova Belediyesi’nde 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede en düşük memur maaşına aylık ortalama 1750 TL ücret artışı sağladı.

‘ÜLKE ORTALAMASININ ÜZRERİNDE BİR SÖZLEŞME’

İmza töreninde konuşan Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, ülke ortalamasının üzerinde bir sözleşme imzaladıklarını belirterek, “Yaşamı üreten biziz ve içinde bulunduğumuz işyerimizi, şehrimizi ve ülkemizi sahipleneceğiz ve ortakça yönetmek için çaba göstereceğiz. Bizler bugün bu toplu sözleşmeyi imzalayarak aynı zamanda bu ülkede toplu sözleşme mücadelesine, emek demokrasi ve kardeşlik mücadelesine de katkı sunmuş oluyoruz. Yalova Belediyemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen, ülke ortalamasının üzerinde bir sözleşmeye imza atan Belediye Başkanımız Vefa Salman başta olmak üzere yönetim kademesine teşekkür ediyor, sözleşmemizin tüm belediyeye ve kente hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Törende söz alan Belediye Başkanı Vefa Salman emekçilere her türlü desteği vereceklerini belirterek “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ile belediyelerde hizmet üretmek her geçen gün daha da zorlaştı. Bu toplu sözleşme dönemlerinde de karşımıza bir zorluk olarak çıkıyor ancak her şeye rağmen yüksek düzeyde bir toplu sözleşmeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuruma verimli olmak isteyen çalışana her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İmzalanan toplu sözleşme ile en düşük memur maaşına aylık ortalama 1.750 TL ücret artışı hayata geçtiği belirtildi. Konuşmaların ardından imzayı Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman attı. (Kocaeli/EVRENSEL)

