‘Seker fabrikalarının özelleştirilmesi halk sağlığı sorunudur'

İzmir Buca’da düzenlenen panalde şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin olası sonuçları tartışıldı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve bunun nelere yol açacağı İzmir Buca’da bir panelle tartışıldı. “Bu işin tadı kaçtı! Şeker fabrikaları ve sağlığımız satılık değil!” başlığıyla gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa ile CHP Parti Meclisi Üyesi Doç. Dr. Gökhan Günaydın katıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şubesi, Buca Kent Konseyi ile Buca Belediyesinin birlikte düzenlediği panel belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi’nin yönettiği panelde “Nişasta Bazlı Şeker ve Sağlığımız” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Halk Sağlığı Uzmanı Ali Osman Karababa, şeker fabrikalarının satılması sonucunda nişasta bazlı şekerin (NBŞ) piyasaya hakim olacağını ve bunun obezite, diyabet, kalp ve damar sağlığı sorunları, siroz, gut hastalığı ve otizm gibi birçok sağlık sorununa nasıl yol açacağını ayrıntılı olarak sundu. GDO’lu mısırın hayvan yiyeceği olarak kullanılması sonucunda GDO’nun hayvandan insana geçtiğini belirten Karababa, Türkiye’de ağırlıklı olarak Cargil tarafından üretilen NBŞ’nin, Avrupa’da üretilmediğini ve kullanılmadığını hatırlattı.

Hangi yiyeceklerde NBŞ’nin olduğunun bilinmediğini bu nedenle insanların kendini nasıl koruyacağını bilmediğini anlatan Karababa, “Fabrikalar kapatıldığında bu alanda çalışan yüz binlerce kişi işsiz kalacak ve yeterince beslenemeyeceklerdir. İşte bu nedenle şeker fabrikalarının kapatılması bir halk sağlığı sorunudur” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 21:48

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