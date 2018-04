Gebze'de tapu sorunu belirsizliğini koruyor

Gebze Hürriyet Mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesi halkının ‘tapu endişesi’ devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun, mahallelerde ada bazlı uygulama yapılacağını ve hiç kimsenin mağdur edilmeyeceği açıklamasına rağmen; Gebze Hürriyet Mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesi halkının ‘tapu endişesi’ devam ediyor.

Gebze Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri halkı, uzun yıllardır verdiği hak sahibi olma, tapu alma mücadelelerini geçtiğimiz yıldan bu yana defalarca gündeme getirmişti. Vatandaşların ‘önce tapu, sonra yapı’ demesine rağmen 10 Mart 2018 günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in katılımı ile Gebze’de yapılan toplantıda İbrahim Karaosmanoğlu, mahallelerde ada bazlı uygulama yapılacağını ve hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğini ifade etmişti. Ada bazlı uygulamaya dair harita gösterilmiş ancak kimin hangi adada yer aldığına, kimin hangi adadan ne kadar hisse aldığına ve bu adalarda kaçar kişilik hisse olduğuna dair somut beyanlarda bulunulmamıştı. İki mahalle halkı ise geçtiğimiz hafta Gebze Belediyesinin yaptığı meclis toplantısı sırasında Gebze Kent Meydanı’nda toplanarak ‘Ada bazlı tapu istemiyoruz!’ diyerek tepkilerini dile getirmişlerdi.

Toplantının yapıldığı gün Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker imzalı ‘Tapu Sorununu Çözdük’ başlıklı broşür dağıtıldı. Broşürde sorunun çözüldüğüne dair kesin ifadeler yer alırken sorunun nasıl çözüleceği, vatandaşların tapularını alıp alamayacakları, ne zaman alacakları, tapuların neye göre verileceği gibi esas sorunlara yer verilmemesi ise dikkat çekici nokta oldu.

Gazetemize konuşan mahalle halkı ise; broşürün her yere dağıtılmadığını, AKP’nin daha çok oy aldığı yerlere dağıtıldığını söyledi. Basın açıklaması olduğu gün ise broşür dağıtılmasını samimi bulmadığını söyleyen mahalle halkı tepkisini sürdürmeye devam ediyor. Her hafta sonu ‘tapu sorunlarını’ konuşmak için bir araya gelmeye devam eden mahalle halkı sorunun artık en hızlı şekilde çözülmesini istiyor.

Konuştuğumuz Hürriyet Mahallesi halkı ise bazı vatandaşların artık sürekli toplanıp çözüm elde edememelerinden dolayı duyarsız davranmaya başladığını dile getirdi. Belediyenin dağıttığı broşürün az da olsa bir kesimi etkilediğini ancak hâlâ somut bir çözümün gündemde olmadığını söyleyen mahalle halkı, kimsenin mağdur edilmeden, hak sahibi olduklarını gösterecek çözüm istediklerini belirtti. Mahalleli kendilerinden yana bir politika uygulanması gerektiğini, bunun için yıllardır emek verdikleri evleri ve mahalleleri için sonuna kadar mücadele tmeye devam edeceklerini söyledi. (Gebze/EVRENSEL)

YALANIN SONU GELMİYOR

Hürriyet Mahallesi’nden bir vatandaş

Gebze

Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri Gebze Belediyesinden ne istiyor? Önce hak sahibiyiz, işgalci değiliz. Önceliklerimiz; önce tapu sonra yapı diyoruz. Rayiç bedeller üzerinden yerlerimizin belirlenmesini istiyoruz. Yerlerimiz plan program dahilinde olmalı. Masanın bir tarafında, her iki mahalle halkından öne geçmiş insanların diğer tarafında ise belediye yetkilileri olmadan yapılan her iki mahalleye dayatılan suni bir takım tek taraflı dayatmaları kabullenmiyoruz.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker diyor ki “Her iki mahalledeki insanları, hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz’ Kendince doğru söylüyor. Çünkü mağdur olan her iki mahallenin halkı değil, mağdur olan, halkın karşısında zavallı, tek başına karar veren Adnan Köşker’in kendisidir. Çünkü her iki mahalle halkının mağduriyetini yerine getirmediği ve karşılamadığından bu onun iradesi olmadığının ifadesidir. O zaman insanlar sorar: “Madem tapu sorunlarını çözmediniz neden ‘Tapu sorunu tarih oldu’ diye halka yalan beyanda bulunuyorsunuz?” Peki her iki mahalle halkı olarak sormak istiyoruz. Gücünüz mü, yoksa yetkiniz mi elinizden alınmış, sadece kendinizi tatmin etmek için bu boş lafları söyleme gereğini duyuyorsunuz? Aklı başında insanlara bunu söyleseniz sizle hem alay eder hem de sizi kınar. Ancak yaşananları, yaşadıklarımızı tam bilmeyenlere söyleyebilirsiniz. Tapu sorununu çözdük diyorsunuz ama sorunlarımız hâlâ çözülmüş değil. Ancak sizin kendi içinizde çözüldüğünüz aşikardır. Kendinizi avutuyorsunuz. Kendi aranızda rantı çözemediğiniz için tapu sorununu çözdük diyorsunuz. Toplum karşısında sorunları çözmüyorsunuz. Boş laflarla ancak kendinizi tatmin ediyorsunuz. O hayallerle yaşayan insanlar sonra döner kendi yaşamına bakar ve yalan söylediğinizi görür.

‘Tapu sorunu tarih oldu’ diyerek broşür dağıtıyorsunuz, tapu sorunlarımız tarih olmadı ama milletin gece gündüz demeden çalışıp bin bir emekle yaptığı evlerin tapularını vermediğiniz için sizin tarih olacağınız kesin. Kendi marifetinizle hem tarih olacaksınız, hem de tarih sayfalarına gömüleceksiniz. Gebze Belediye Başkanı ‘Herkes tapusunu alacak’ diyor. Ama AKP Gebze İlçe Örgütü ‘Bilgimiz yoktur’ diyor. Belediye başkanı kendisini Gebze İlçe Örgütünün üstünde gördüğü için belki de her iki mahallenin tapu sorununu ilçe ve il yönetimi ile paylaşma gereği duymuyor. Ama ilçe de artık bu söylemlere kulak tıkamamalı. Yani seyirci olmamalı. Sonuç olarak bu sorun kendilerine mal olacak. Neredeyse körler, sağırlar birbirini ağırlar gibi. Bu durum değişmeli artık.

‘Söz verdik birlikte başardık’ demiş dağıttığı broşürde. Söz verdiyseniz, sözünüzün eri almalısınız. Söz verdiniz ama bizlere senedimiz olan tapularımızı halen vermediniz. Biz de size söz veriyoruz. Sizler de 2019 seçimlerinde sözün nasıl verildiğini anlayacaksınız.

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 21:28

www.evrensel.net