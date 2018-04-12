HDP'li Özgökçe: Haberciliğin bedeli terörist damgası yemek

Mecliste, gazetecilere yönelik baskılara dikkat çeken HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe, 'Haberciliğin bedeli terörist damgası yemek' dedi.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada gazetecilere yönelik baskılara değindi.

Gazetecilerin karşı karşıya kaldığı baskılara dikkat çeken Özgökçe, şunları söyledi:

“Sadece Kemal Kurkut’un öldürülme anını fotoğrafladığı için bu soruşturmalardan geçebiliyor bir gazeteci. Yüksekova’da bir şantiyeye yapılan asker baskınında aralarında çocukların da olduğu 52 işçiyi yüz üstü yatırıp kafalarına tekmeyle basıp “Türk’ün gücünü göreceksiniz” diye bağıran askeri ve bu görüntüyü çekip yayımladığı için yani gazetecilik yaptığı için mesela, Nedim Türfent’i “örgüt üyeliği” suçlamasıyla bir yıldır tutuklu yargılamak anlamına geliyor çünkü bu. Çok zor koşullarda ama gerçek ama ilkeli ama objektif ama tarafsız habercilik yapmanın bedeli bu ülkede tutuklu yargılanmak, terörist damgası yemek, terör örgütü üyeliğiyle suçlanmak demek.”

BASIN ÖZGÜR OLMADAN DEMOKRASİ OLMAZ

Sorunların özgürce tartışabildiği, bir Meclis ve bir toplum dilediğini söyleyen Özgökçe, “Böylesi bir ortamda gazetecilik yapmak elbette ki zor ama basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasinin, adaletin gelmesi de çok zor. Unutulmamalıdır ki düşünce ve ifade özgürlüğü ve bununla bağlantılı olarak basın özgürlüğü demokratik toplumun vazgeçilmezi ve olmazsa olmazlarındandır” diye konuştu. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 21:04

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