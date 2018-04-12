'İnternete erişimde cinsiyet eşitliği sağlansın'

BM ve AB yetkilileri, hayatın pek çok alanında olduğu gibi internete erişimde de cinsiyet eşitsizliği yaşandığını belirtti.

Uluslararası alanda çalışan uzmanlar, internete erişimde yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekerek bu alanda da eşitliğin sağlanmasını istedi.

Brüksel’de çarşamba günü bir araya gelen Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu yetkilileri, dijital teknolojilerin herkesin kullanımına açılmasının önemini vurguladı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Komisyonunun Uluslararası İş Birliği ve Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Neven Mimica, dünya genelinde dört milyarın üzerinde kişinin internete erişimi olmadığını vurguladı. Mimica, “Gelişmekte olan ülkelerdeki dijital uçurumu sonlandırmak, herkes için fayda sağlayacak daha varlıklı ve sürdürülebilir toplumlar oluşturmak için önemli” dedi. Avrupa Komisyonu yetkilisi ayrıca eğitim, yeterlilik ve sosyal engellerin yıkılması gerektiğini ifade etti. Brüksel’deki görüşmeye katılan Birleşmiş Milletler Kadın Biriminden Phumzile Mlambo-Ngcuka, internete erişim imkanının öğrenme üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekerek yoksullukla sadece suya erişim sağlanarak ya da sıhhı tesisler oluşturularak mücadele edilmeyeceğini vurguladı. Mlambo-Ngcuka, her zaman teknolojinin de hesaba katılması gerektiğini söyledi. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 21:41

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