CHP'li Özel: TRT'deki yönetmelik değişikliği incelensin

TRT Yönetim Kurulu toplantılarında ses kaydı tutma uygulamasının kaldırılmasına itiraz eden CHP'li Özgür Özel, KİT komisyonunu toplantıya çağırdı.

TRT Yönetim Kurulu toplantılarında ses kaydı tutma uygulamasının kaldırılmasına itiraz eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM KİT Komisyonuna verdiği dilekçe ile komisyonu toplantıya çağırdı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, Yönetim Kurulu toplantılarının ses kayıt cihazı ile tespitini öngören 17’nci maddesinin yürürlükten kaldırıldığını söyleyen Özel, “Yapılan yönetmelik değişikliğiyle kayıt tutulması işlemine son verilmektedir. Bu kayıtların imha edilmesi, görev kapsamına giren bu alanda büyük bir boşluk doğuracaktır. Yönetmelik değişikliğiyle, denetiminize tabii tüm hususlarla birlikte, FETÖ ile mücadele yönünden de zafiyet yaratılabilecektir” ifadelerini kullandı.

‘KAYITLAR GÖNDERİLSİN

TRT’nin büyük bir bölümünün 15 Temmuz darbe girişimine kadar Gülen Cemaati tarafından ele geçirildiğini söyleyen Özel, “Bundan önceki 10 yılı içeren Yönetim Kurulu toplantılarına ait kayıtlar FETÖ ile mücadelede önemli birer delil teşkil etmektedir. İlgili kayıtların imha edilmesinin FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratabileceği de değerlendirildiğinden, kayıtların temin edilerek, FETÖ’ye yönelik sürdürülen soruşturma ve kovuşturma dosyalarına bir an önce gönderilmesi gerekliliği ortadadır” dedi.

Komisyonun rutin değerlendirmesini yapmasının yıllar alabileceğini söyleyen Özel, komisyonun komisyon başkanının talebiyle acil toplanmasını istedi. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 20:11

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