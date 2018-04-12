Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi halkı belediye önünde eylem yaptı

Cumhuriyet Mahallesi halkı, Mustafa Kemal ortaokulu yoluna trafik lambası yerleştirilmesi taleplerini Bahçelievler Belediye Başkanı'na bizzat iletti.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi halkı, Mustafa Kemal Ortaokulu önündeki yola trafik lambası yerleştirilmesine dair taleplerini Bahçelievler Belediyesine bizzat iletti. Mahalleliler belediye binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirerek taleplerine karşılık vermeyen Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'yu protesto etti, "Bahsi geçen yolda bundan sonra yaşanacak olumsuzluklardan Develioğlu sorumludur" dedi.

İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi halkı, Mustafa Kemal Ortaokulu yakınındaki "dört yol" olarak anılan ve öğrenciler için büyük tehlike oluşturan caddeye trafik lambası yerleştirilmesi için 4 haftadır eylem yapıyor. Sakıp Sabancı Caddesi ve Meltem Caddesi'nin kesiştiği bölgenin trafik kazalarının sürekli yaşandığı bir yer olduğunu söyleyen mahalleliler, Bahçelievler Belediyesinin kendilerini dikkate almadığını ifade etti. Belediye binası önünde yaptıkları eylemde "İhmale izin vermeyeceğiz" pankartı açan mahalleli, trafik ışığı yerleştirilmesi için topladıkları imzaları Belediye Başkanı Develioğlu'ya teslim etti.

Öğrenciler okula ulaşmak için canlarını tehlikeye atıyor

Belediye binası önünde yaptıkları açıklamada belediyenin kendilerini dikkate almadığını söyleyen Cumhuriyet Mahallesi halkı, "Yol kesmeye varana kadar çeşitli eylemlilikler gerçekleştirdik. En son okulumuzun önünde imza topladık. Biz bu yola bir düzenleme getirilmesi için eylem yaparken dahi trafik kazasına denk geldik. Bizim 4 haftadır yaptığımız bu eylemlere ve taleplerimize, Bahçelievler Belediyesi kulaklarını tıkamış durumda" diyerek tepkisini dile getirdi.

Fotoğraf: EVRENSEL

'BİZ BU BELEDİYEYE VERGİ VERMİYOR MUYUZ?'

"Biz bu belediyeye vergi veren halk olarak neden hizmet görmüyoruz?" diyen Cumhuriyet Mahallesi halkı, altyapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ve bahsi geçen yol üzerinde bundan sonra yaşanacak olumsuzluklardan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'nun sorumlu olacağını belirtti.

Basın açıklamasının ardından belediye binasına giren mahallelier Osman Develioğlu ile görüşerek topladıkları imzaları teslim ettiler, taleplerini ilettiler. (İstanbul/EVRENSEL)

'Okul yoluna trafik lambası ve yaya geçidi istiyoruz'

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