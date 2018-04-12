CHP seçim turunu hızlandırdı

CHP'de seçim hazırlıkları sürüyor. Bugün Meral Akşener’i ziyaret eden eden Kemal Kılıçdaroğlu, yarın da partisinin belediye başkanlarıyla buluşacak.

CHP yerel seçimler ve genel seçimlere ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret eden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın da partisinin belediye başkanları ile bir araya gelecek. “2019 yerel seçimlerine hazırlık” başlığı ile gerçekleştirilecek toplantıda, aday belirlemedeki kriterler ele alınacak. Toplantıda ayrıca belediye başkanlarının performansı ve kamuoyu yoklamaları da değerlendirilecek.

Yerel seçimlerde, Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu büyük şehirleri alma hedefi koyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın partisinin belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. AA muhabirinin aktardığına göre, Konya’da yapılması planlanan toplantının ana gündem maddesi “2019 yerel seçimlerine hazırlık” olacak. Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasının ardından, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yerel seçimlere ilişkin bir sunum yapacağı toplantıda, seçimlere giden yolda izlenecek strateji şekillendirilecek. Belediye başkanlarının da söz alarak il ve ilçelerindeki çalışmalarıyla ilgili bilgiler vereceği toplantıda, yeni dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel projeler konuşulacak.

HEDEF İLK OLARAK BÜYÜK ŞEHİRLER

Yerel seçimlerde aday belirlemedeki kriterlerin de görüşüleceği toplantıda, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Antalya, Mersin ve Adana’nın da aralarında bulunduğu büyük şehirlerin nasıl alınabileceği tartışılacak. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada toplantıda sosyal demokrat belediyecilik anlayışını ortaya koyacaklarını söyledi.

2019’UN YOL HARİTASI

Toplantının, 2019’da yapılacak yerel seçimler için bir yol haritası niteliği taşıyacağına işaret eden Torun, “Biz, geleceği kucaklayarak vatandaşların sorunlarına çözüm üreten bir belediyecilik anlayışını savunuyoruz. Bu toplantımız buna hizmet edecek” dedi.

AKŞENER ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’yu İYİ Parti Genel Merkezinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Aytun Çıray, Koray Aydın ve Lütfü Türkkan karşıladı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan iki lider, seçim güvenliği ve ekonomi gibi konuları görüştüklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Seçim güvenliği konusunda ki duyarlılıklarımızı karşılıklı olarak birbirimize aktardık. Herkes sandığa gitsin, büyük bir özverenle oyunu kullansın” derken, Akşener ise “Türkiye’nin sorunlarını ekonomisini, seçim güvenliğini de konuştuk. Onun dışında kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İSTANBUL İÇİN 3 ADAY

CHP’nin İstanbul için sol, Ankara için ise sağ merkezli bir aday gösterileceği iddia edilmişti. İstanbul’da şu ana kadar CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal aday olduklarını açıkladı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 19:57

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