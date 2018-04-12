CHP lideri Kılıçdaroğlu’ya Man Adası belgelerinden fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a hakaretten 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5 Ocak’ta Beşiktaş Belediyesinde yaptığı konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın suç duyurusu üzerine fezleke hazırladığı iddia edildi. Sabah'ın haberine göre, 11 sayfalık fezlekede Kılıçdaroğlu’nun “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET İDDİASI

Fezlekede, Kılıçdaroğlu’nun, Man Adası belgelerini açıklaması yer alıyor ve bu belgeler 17/25 Aralık süreci ile bağlanıp ‘FETÖ’ ile ilişkilendiriliyor. Fezlekede “Bir kimsenin somut fiil ya da olgu isnat edilerek veya sövmek suretiyle zedelenen onur, şeref ve saygınlığı, hakaret suçunun konusunu oluşturmakta. Bir söz ve davranışın küçük düşürücü nitelikte bulunup bulunmadığı, örf ve adet, tarafların sosyal konumu fiillerin işlenmesi sırasındaki özellikler ve kamuoyundaki yaygın kanaatler dikkate alınarak belirlenmeli” deniliyor.

Fezlekede TCK’nin 299’uncu maddesiyle Cumhurbaşkanlığının fonksiyonları değil, Cumhurbaşkanının şeref ve varlığının korunduğu kaydedilerek, “Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme suçunun oluşması için de onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun sahip olduğu düşünce ve duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat veya izafe edilmemelidir” ifadesi kullanılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgeleriyle ilgili başlattığı soruşturmada 2011-2012’de aktarılan paralarla ilgili vergi cezasının 5 yıllık zaman aşımı olduğuna işaret etmişti. Aslında savcılık belgeleri de böylelikle doğrulamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, dünürü ve eniştesinin arasında bulunduğu 5 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 19:46

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