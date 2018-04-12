Van Erciş’te polislerin esnafı dövdüğü iddia edildi

Kafe sahibiyle polisin tartışması kavgaya dönüştü. Olayın ardından emniyet müdürü ve müdür yardımcısının kafe sahibini dövdüğü ileri sürüldü.

Erciş’te bulunan bir kafeye giden sivil polisin “kahvaltıyı beğenmediği” gerekçesiyle kafe sahibi ile yaptığı tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın ardından da aralarında ilçe emniyet müdürü, belediye kayyım vekili olan müdür yardımcısı olduğu belirtilen polislerin kafe sahibini dakikalarca dövdüğü ileri sürüldü. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Mahmut Ruvanas’ın haberine göre; Van’ın Erciş ilçesinde Yunus Emre Çay Bahçesinde bulunan kafeye eşiyle birlikte kahvaltı yapmaya gelen bir sivil polis, Kafe Sahibi Yunus Güneş ile tartıştıktan sonra kavga çıktı. Kafe sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan polis, Güneş’i ifadesini almak için araca bindirdi. Araç hareket edeceği sırada aralarında ilçe emniyet müdürü ve yardımcısının olduğu belirtilen çok sayıda polis de kafe önüne gelerek Güneş’i polis aracından indirdiği, daha sonra da dakikalarca dövdüğü iddia edildi. Bu anların görüntüleri ortaya çıktı.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görüntülere göre; eşi ile birlikte kafeye gelen bir sivil polis kahvaltı istiyor. Kahvaltısı önüne konan polis, üç kez kahvaltının güzel olmadığını söyleyerek değiştirtiyor. Bunun üzerine polis ile Kafe Sahibi Yunus Güneş tartışmaya başlıyor. Polis Güneş’e parmak sallıyor. Bu arada polisin eşi tekrar masaya yanaşarak eşini sakinleştirmeye çalışıyor. Ancak polis eşine de parmak sallayarak masadan uzaklaştırıyor. Ardından polis ile kafe sahibi arasında masada süren tartışma sırasında tartışma bir anda kavgaya dönüşüyor. Kafede bulunan birkaç kişi de hemen olaya müdahale edip ayırmaya çalışıyor. Bu esnada yine polisin eşi kavgayı bitirmeye çalışsa da başarılı olamıyor. Ve görüntü kesiliyor.

GÜNEŞ, POLİS ARACINDAN İNDİRİLİYOR

Kafenin dış kamerasındaki görüntülerde de iddiaya göre aralarında İlçe Emniyet Müdürü C. C., İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Erciş Belediyesi Kayyım Vekili M.H.’nin olduğu özel hareket polislerinin kafenin önüne geldikleri görülüyor. Polisler ise bu arada Kafe Sahibi Yunus Güneş’i ekip arabasına alarak ifade için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmeye çalıştıkları sırada İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Erciş Belediyesi Kayyım Vekili M. H. olduğu belirtilen polis, aracı durdurarak Güneş’i arabadan indiriyor. Kameranın kaydettiği görüntülerde durdurulan polis aracından indirilen Güneş, İlçe Emniyet Müdürü ve beraberindekiler tarafından dakikalarca dövülüyor. Kamera görüntüsü Güneş, yaralı halde polis aracına bindirildiği sırada kesiliyor.

‘POLİSLER DARBETTİLER’

Olaya baştan sona kadar tanıklık eden Güneş’in ağabeyi Abdulmenaf Güneş, yaşadıklarını şöyle anlattı: “8 Nisan saat 12.30 sıralarında kardeşim Yunus ile sivil bir polis arbedesinden sonra 155’i arayarak yardım istedik. Özel harekat polisleri kafenin önüne geldi. Bu sırada İlçe Emniyet Müdürü C.C., Müdür Yardımcısı, Kayyım Vekili M.H. ile yanlarındaki koruma ve polisleri olduğu belirtilen kişiler kardeşimi araçtan indirerek darbettiler. Anamıza, bacımıza ve onurumuza küfür ederek, bize terörist dediler” dedi.

‘KAFE MÜHÜRLENDİ’

Olayın yaşanmasının hemen ardından polisin tekrar kafeye gelerek, “Kafede sigara içiliyor” ve “Kafenin ruhsatı yok” gerekçesiyle kafeyi mühürlediğini söyleyen Güneş, “Yaşanan olayın görüntülerini Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığına gönderdik. Bize yapılan zulüm artık bitsin. Bu olay herkesin başına gelebilir. Türk, Kürt, Laz ve Çerkes fark etmez herkes böyle bir olay yaşayabilir. O açıdan bu olayların bir daha yaşanmaması için destek bekliyoruz” dedi.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU’

Gözaltına alınan Yunus Güneş, olayın yaşandığı günün akşamında serbest bırakılırken, Güneş ailesi aldıkları darp raporu ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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BENZER BİR SALDIRI KARAMAN’DA DA YAŞANMIŞTI

Benzer bir olay geçtiğimiz şubat ayında Karaman’da da yaşanmıştı. 3 meslektaşıyla birlikte gittikleri bir kokoreççide, garsonun kendi masasıyla yeterince ilgilenmediğini gerekçe yapan Komiser Yardımcısı E.E. önce Özel Harekat Polisi B.Ş. ile birlikte garsonu tokatlamış, ardından esnafın başına silah dayamış ve daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çekip gitmişti. Olay, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansımıştı. İfadeleri alınan komiser yardımcısı ile ona yardım eden arkadaşı serbest bırakılmıştı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 19:56

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